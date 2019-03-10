王傳一曬女兒了！　首曝「小孩正面照」全身肉嘟嘟萌翻

記者傅家妤／綜合報導

王傳一2017年5月認了與林筱薇秘婚，隔年7月迎來愛女，正式升格當爸，不過為了保護小孩，他一直沒有讓愛女模樣曝光，不過他在10日晚間，卻在社群網站上主動曝光一張愛女正面照，還笑言：「什麼是肥美，這就是了！」瞬間掀起不少熱議。

▲王傳一先前宣布當爸喜訊也僅僅只是曬出女兒的腳丫照。（圖／翻攝自Facebook／王傳一）

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王傳一自2018年7月當爸以來，從未主動曝光小孩的照片，連宣布女兒出生的喜訊時，僅僅也只是曬出腳丫照，以文字形容第一眼看到女兒的心聲：「看到妳的第一眼是皺巴巴，微笑的小嘴和瞇成一條線的眼睛，是個小美人。」如今半年過去了，他從未讓這位小美人露面。

▲王傳一破例曬女兒的正面照。（圖／翻攝自Facebook／王傳一）

不過，王傳一10日晚間卻突然破例，曬了一張女兒的正面照，只見小寶寶穿著藍色上衣，搭配灰色小短褲，呆萌地望向一旁，雖然沒有露出眼睛，但仍可看出臉蛋非常可愛，不僅臉頰肉嘟嘟的，連腿也非常肥嫩，連爸爸也忍不住調侃：「什麼是肥美，這就是了！」

不少網友看了以後，紛紛驚呼：「女兒也太可愛了吧」、「這腿讓人好想咬一口」、「肥嘟嘟的好可愛喔」，也有不少忠實粉絲看到他終於曬小孩了，也都激動不已：「終於等到了」、「女兒終於現身了」，掀起不少熱議。

▲王傳一發文。（圖／翻攝自Facebook／王傳一）