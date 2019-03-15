《比悲傷》大陸上映16小時超越驚奇隊長！「悲傷救援隊」一票帥哥哭崩

記者林映妤／台北報導

劉以豪「悲傷魅力」席捲大陸！《比悲傷更悲傷的故事》3月14日白色情人節在大陸上映，截至15日上午11點，單日票房已經超越《驚奇隊長》！導演林孝謙超感動，直呼：「希望大家都能勇敢表達愛，學會愛！」另外英皇電影還準備了「悲傷救援隊」，一票帥哥陪看電影，專屬女影迷福利引起暴動！

《比悲傷》昨晚6點在大陸上映，僅花16個小時票房就飆破2690萬人民幣，約新台幣1.2億，並在上映第2天截至上午11點，單日票房更新到810萬人民幣，超越《驚奇隊長》單日票房760萬人民幣！雖然《驚奇隊長》在大陸已經上映第8天，但仍可見《比悲傷》威力！

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▲截至15日上午，《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房單日超越《驚奇隊長》。（圖／導演林孝謙提供／MARVEL）

除了票房驚人，大陸英皇電影院還在3月14日白色情人節舉辦了「悲傷救援隊」活動，有鑑於太多女性觀眾「哭崩」，英皇安排了一整隊帥哥坐在影廳裡，陪伴那些有「哭暈」風險的觀眾！許多女性一走進影廳看到顏值超高的救援隊覺得超驚喜，還成為另類聯誼活動。

林孝謙笑說：「最好笑的是，沒想到救援隊竟然哭得比女觀眾還慘！女觀眾還幫他擦眼淚。」對於《比悲傷》魅力席捲，他表示真的很感謝大家支持。

▲英皇電影院推出「悲傷救援隊」。（圖／導演林孝謙提供）

許多微博網友看完電影也熱烈討論：「整個影廳都是抽泣的聲音」、「處處有愛的影片為何我從頭哭到尾」、「明明很通俗的劇情我卻莫名其妙從頭哭到尾」、「看得我差點在電影院嚎啕大哭」、「簡直不能太傷心了，我都想二刷多次，虐多一次」、「眼睛都哭腫了」、「紙巾是真的要準備好」、「淚腺發達的我受不了這樣的摧殘」！

▲結果悲傷救援隊哭得比女生還慘。（圖／導演林孝謙提供）