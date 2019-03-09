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獨家影片／江倩齡爆頭慘死！「最後在台身影曝光」惹淚崩

記者林映妤／台北報導

29歲馬來西亞女星江倩齡9日凌晨駕駛Toyota的Vios車款上路，轉彎時衝撞上路邊大樹，導致頭部重創，當場不幸身亡。她曾拍過台灣電影《天使曾經來過》，去年5月更上過ETtoday節目《ETtoday看電影》，展現美妙歌喉賣力宣傳，如今卻意外身亡讓不少粉絲震驚難過。

▲▼《天使曾經來過》江倩齡。（圖／ETtoday）

▲▼江倩齡（上圖中）曾為了宣傳《天使曾經來過》來台上節目。（圖／ETtoday）

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▲▼《天使曾經來過》江倩齡。（圖／ETtoday）

江倩齡曾來台宣傳《天使曾經來過》，並為電影演唱陳昇的歌曲《不再讓你孤單》，她笑說：「一開始要詮釋這首歌壓力真的很大，但導演逼的嘛！我在詮釋這首歌的時候，把爸爸跟女兒之間的默契和經歷唱出來，要表現出女兒想和爸爸說『不再讓你孤單』、爸爸對女兒說『永遠陪在你身邊』。」

江倩齡在節目現場演唱《不再讓你孤單》，溫暖歌聲感染現場，她也笑說：「我覺得每個小孩都是奇蹟，都是上帝給我們的一份禮物。我相信每個人看完電影都會有一些感觸，帶著一些禮物回去，希望看了電影也會有這種感覺。」然而她意外身亡，已經成為天使，這段話如今看來令人心酸。

▲▼《天使曾經來過》江倩齡。（圖／ETtoday）

▲▼江倩齡在節目上演唱陳昇的《不再讓你孤單》。（圖／ETtoday）

▲▼《天使曾經來過》江倩齡。（圖／ETtoday）

據馬來西亞媒體報導，江倩齡9日淩晨開著Toyota的Vios車款，行經隆市舊古仔路（Kuchai Lama）NSK霸級市場時，在轉彎處不慎失控，撞上一旁大樹，導致車頭嚴重毀損，還隱約可見椅墊上沾滿血跡，可以想見衝擊力之大，她的頭部因此受到重創，當警方趕到現場拖出女司機時，才發現她是藝人，但已不治身亡。

目前屍體已轉送到太平間，家屬認屍時一度崩潰，不願對外多作說明，而警方也著手偵辦，要釐清事故原因是意外亦或是酒駕。江倩齡曾演出電影《愛存在》、《天使曾經來過》，之後參加《中國新歌聲》海選，靠著動人歌聲從參賽嘉賓晉升為導師，她指導的學員也獲得馬來西亞站的海選冠軍。

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