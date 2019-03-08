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小戽斗爆罵黃嘉千！私下卻和女兒「10年約定」暖哭

記者林映妤／台北報導

國寶級演員小戽斗出道50多年，在電影《老大人》演活一位不苟言笑的固執老人金茂爺爺，片中雖然爆罵飾演女兒的黃嘉千，但私下卻和女兒感情非常好，甚至有個長達10年的約定。

台灣傳統文化中，嫁出去的女兒就像潑出去的水，許多父親都不太願意麻煩出嫁女兒。小戽斗在片中與黃嘉千有多場對手戲，片中總是冷言冷語及不領情的責罵對待，但他私下跟女兒相處卻與片中大不同，小戽斗最喜歡女兒回家陪伴，2人更約定好女兒每週都會回家陪吃飯，這樣溫暖習慣已長達近10年，從未間斷，女兒們的貼心及孝順，也讓小戽斗夫妻倆感到非常欣慰。

除此外，72歲的小戽斗在拍攝期間早出晚歸，僅能在片場偶爾抽空休息，直到有次終於體力不支，只好去醫院吊點滴，卻堅持結束後再繼續回現場拍戲，如此堅持的敬業精神，讓導演洪伯豪感動不已！

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▲▼《老大人》小戽斗。（圖／威視提供）

▲▼《老大人》小戽斗敬業程度感動劇組。（圖／威視提供）

▲▼《老大人》小戽斗。（圖／威視提供）

小戽斗18歲便踏入演藝圈，從閩南語廣播劇出身，至今長達54年的演藝生涯，成功演繹社會中各階層人物，演技歷練相當渾厚。台灣觀眾對小戽斗的印象，多停留在喜劇演出上，總是稱職扮演甘草人物的他，這次卻在新片《老大人》中，飾演一位不善言辭、總是板著嚴肅臉孔的傳統父親，可說是本片最核心的靈魂角色。

為深入研究角色，小戽斗在電影開拍前曾多次與導演相約討論劇本，家住桃園的他更不辭辛勞奔波往返台北；不僅如此，拍攝期間戲份吃重的他，儘管已高齡72歲，卻仍堅持每天早上6點出門拍戲，和劇組一起拍到三更半夜才收工，多數時間只能趁著空檔補眠休息，默默為戲打拼，甚至拍攝到體力不支，向劇組告假兩小時去醫院吊點滴，再回來繼續拍戲，超級敬業！《老大人》3月22日上映。

▲▼《老大人》小戽斗。（圖／威視提供）

▲小戽斗戲外和女兒感情十分深厚。（圖／威視提供）

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老大人, 喜翔, 黃嘉千, 小戽斗

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