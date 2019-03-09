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江倩齡自撞爆頭慘死　許維恩嚇壞了：怎麼會這樣！

記者林映妤／台北報導

29歲馬來西亞女星江倩齡9日自撞身亡，消息令人震驚，她曾和許維恩演出台灣電影《天使曾經來過》，雖然2位女星片中沒有對戲，但許維恩接獲經紀人電話得知消息仍嚇壞了：「怎麼會這樣！」

許維恩在片中客串牛郎店顧客，戲份不多，與飾演男主角過世前女友的江倩齡沒有機會對到戲，但2人在《天》片開鏡記者會以及殺青聚餐上有碰過面，許維恩經紀人表示：「她們當時有聊過天，維恩覺得她人蠻不錯、很好相處，也很客氣禮貌。」

▲▼江倩齡、許維恩。（圖／翻攝自許維恩臉書／ETtoday）

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▲江倩齡（右）身亡，許維恩接獲消息嚇壞。（圖／翻攝自許維恩臉書／ETtoday）

《天》片首映會上曾播放江倩齡演唱的《不再讓你孤單》，許維恩和經紀人當時聽了還問導演是誰歌喉這麼好？「那首主題曲唱得很好聽，我們還跟她說，你應該在台灣出唱片的。」雖然雙方只見過2、3次面並不熟，但許維恩聽到消息仍感驚訝，「很突然，她人很不錯，真的很可惜。」

據大馬媒體報導，江倩齡9日凌晨駕車轉彎時衝撞上路邊大樹，導致頭部重創，當場不幸身亡。目前屍體已轉送到太平間，家屬認屍時一度崩潰，不願對外多作說明，而警方也著手偵辦，要釐清事故原因是意外亦或是酒駕。

許維恩 出席 《天使曾經來過》記者會（圖／記者張一中攝）

▲▼許維恩雖然和江倩齡只見過2、3次，但對她為人、歌喉印象相當好。（圖／記者張一中攝／奧瑪優勢提供）

▲▼《天使曾經來過》李建興、朱俊丞、盧宣彤、江倩齡、紀源。（圖／奧瑪優勢提供）

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江倩齡, 天使曾經來過, 許維恩

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