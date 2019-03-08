港版小松菜奈「厭世系美顏」！和港版半澤直樹大搞不倫師生戀

記者林映妤／台北報導

懸疑港片《G殺事件》入圍本屆香港電影金像獎6項大獎，鮮明的風格更被視為「港版《告白》」，電影用一連串G字頭的英文單字將一件離奇血案的6個關係人串連一起，其中「港版半澤直樹」陸駿光、「港版小松菜奈」陳漢娜格外引人注意！

厭世系新秀演員陳漢娜，混和橋本愛與小松菜奈清新神韻，在《G殺事件》裡被同學霸凌，同時暗地與老師發展不倫師生戀，大膽的「口愛」劇情掀起討論；在校外，她錯綜複雜的家庭關係也是厭世絕望的來源之一，片中夜深人靜時她浮起衝動含淚吞槍相當震撼。

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▲▼《G殺事件》陳漢娜被稱作「港版小松菜奈」。（圖／双喜提供）

擁有豐富演出經驗，有「港版半澤直樹」之稱的陸駿光，這次則飾演道貌岸然，與女學生有不倫關係的老師，他受訪時表示：「我對手戲最多的就是陳漢娜，雖是新演員，但她讓我非常驚嘆，對鏡頭完全不會生澀！」

▲▼《G殺事件》陸駿光、陳漢娜上演口愛戲掀起討論。（圖／双喜提供）

《新喜劇之王》導演邱禮濤這次擔任《G殺事件》監製，過去他執導《雛妓》成功讓Twins的阿Sa（蔡卓妍）轉型為演技派封后，作為監製，也讓新銳導演李卓斌安心不少。

對過去擅長拍攝廣告、短片的李卓斌而言，拍攝《G殺事件》是一場精神上的馬拉松，遇到困境偶爾也會有「明天不想拍」的想法，不過邱禮濤就告訴他，「你現在會遇到的，王家衛、杜琪峰都遇過，我到現在也還是常常遇到挫折。」搞得李卓斌也只能笑說：「你聽完也只好摸摸鼻子明天繼續來開工。」電影3月29日上映。