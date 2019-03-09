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男神「寇弟」揪正妹女友放閃！合體雙胞胎哥哥粉絲興奮瘋叫

記者林映妤／台北報導

「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）和海莉盧理查森（Haley Lu Richardson）主演愛情電影《愛上觸不到的你》8日在洛杉磯舉行首映會，晉升男神等級的寇弟沒和女主角走紅毯，反而揪《河谷鎮》女友莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）合體放閃，成為首映焦點！

除了莉莉萊茵哈特現身，寇爾史普洛茲的雙胞胎哥哥迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）也出席力挺弟弟，2人又是擁抱，又是大展專業偶像級燦笑，以青春無敵的陽光帥氣迷暈守候已久的粉絲！事實上，史普洛茲兄弟就是因為主演迪士尼影集《小查與寇弟的頂級生活》，成為少女們的夢中情人。

▲▼《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲、莉莉萊茵哈特、海莉盧理查森、迪倫史普洛茲。（圖／采昌提供）

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▲寇爾史普洛茲與女友莉莉萊茵哈特一起走紅毯，口袋麵包還成為亮點。（圖／采昌提供）

奇妙的是，有眼尖影迷發現寇爾在走紅毯時，西裝口袋中竟有一片被咬過的「神秘雜糧麵包」，立刻成為粉絲的議論話題。原來是寇爾在參加首映會前，先參與脫口秀節目《深夜秀》的錄影，主持人當場秀出他過去跟2位粉絲的合照，並指出他襯衫口袋當中，就有一塊麵包。面對主持人突如其來的提問，寇爾也當場大笑表示：「你知道，我沒有想在這邊聊個人生活啦！」

不過主持人繼續盧他：「不如就讓麵包成為你的招牌物件吧！」幽默的寇爾也順勢放話：「我晚上會參加首映會，如果後台有準備一些麵包，我就會在口袋裡放一些。」事實證明，寇爾真的忠於承諾，在口袋裡放了一片雜糧麵包，甚至還已經咬了一口。這也讓粉絲打趣地說：「男神也無法抗拒麵包！」、「期待將來他會拿出長棍麵包或牛角麵包！」

▲▼《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲、莉莉萊茵哈特、海莉盧理查森、迪倫史普洛茲。（圖／采昌提供）

▲寇爾史普洛茲、迪倫史普洛茲兩兄弟讓粉絲瘋狂尖叫。（圖／采昌提供）

此外，海莉盧理查森也一改鄰家女孩形象，將一頭金髮梳攏成高馬尾，再配上亮粉紅色的深V西裝式洋裝，並抹上高調又不失甜美的桃紅色眼影，展現時尚又亮麗的自信氣勢，與演員男友布瑞特迪爾（Brett Dier）一同出席首映。

首映會當天正好是海莉盧理查森24歲生日，劇組也特地映後派對上準備蛋糕為她慶生，讓海莉成為眾人祝福的「嬌點壽星」，開心笑到合不攏嘴！《愛上觸不到的你》3月29日上映。

▲▼《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲、莉莉萊茵哈特、海莉盧理查森、迪倫史普洛茲。（圖／采昌提供）

▲▼海莉盧理查森開心慶祝24歲生日。（圖／采昌提供）

▲▼《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲、莉莉萊茵哈特、海莉盧理查森、迪倫史普洛茲。（圖／采昌提供）

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寇爾史普洛茲, 海莉盧理查森, 迪倫史普洛茲, 愛上觸不到的你

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