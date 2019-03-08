獨家／鎖定許瑋甯演帥T！女同志愛情片《花吃了那女孩》隔10年推續集

▲《花吃了那女孩》距今10年，續集開拍。（圖／翻攝自臉書／花吃了那女孩2020）

記者林映妤／台北報導

林嘉欣、王心凌2008年主演國片《花吃了那女孩》有續集！相隔10年，同樣以女同志故事為題的《花吃了那女孩2020》（暫名）目前籌拍中，仍由《花》片導演陳宏一執導，並與他的劇場導演老婆魏瑛娟共同編劇，電影籌備過程，還曾鎖定許瑋甯演出帥T。

《花吃了那女孩2020》監製姚經玉向《ETtoday》透露，電影不完全是《花》片續集，只是同樣以女同志愛情喜劇為主要概念，其實劇本靈感來自莎士比亞的鉅作《皆大歡喜》，「這部片最誇張的是『全部角色都是女生演』！就連男生角色也是女生演，這就有趣啦，因為觀眾知道她本身是女生，但演出來要像男生，片中還有男生愛男生的劇情，但明明就是女生演的。其實導演想玩的就是性別大翻轉。」

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▲《花吃了那女孩2020》曾鎖定許瑋甯演出。（圖／翻攝自IG／許瑋甯）

陳宏一2014年拍攝《相愛的七種設計》時就有這樣的靈感，所以才會鎖定當時合作的許瑋甯，不過對方近年檔期爆滿，有可能不會演出，演員部分還未定，「在台灣找優秀的演員其實不難，但要找到扮男生像的人很難！之前找許瑋甯是希望她演比較男性化的角色。」據悉片中年齡也橫跨老中青，挑戰不小。

監製再表示：「導演這概念很好玩，現在這時代和以前很大不同的是，男女性別界線越來越模糊了，有時你在路上看到一個人，都認不出他是男是女？有些直男打扮的像花美男，你以為他是gay，其實是直男！電影就是想把現在社會那種雌雄莫辨的狀態表現出來。這完全是顛覆了10年前《花吃了那女孩》那種愛情的。」

▲《花吃了那女孩2020》有可能邀余靜萍（右）再掌鏡。（圖／翻攝自臉書／花吃了那女孩2020）

《花吃了那女孩2020》也釋出了攝影師余靜萍的照片，她是已故歌手盧凱彤的老婆，也是長期與陳宏一合作《花吃了那女孩》、《自畫像》的攝影師，《花2》似乎也將她納入團隊。

《花吃了那女孩2020》預計今年4月開拍，劇本正在做最後修正，目前電影有輔導金700萬以及陳宏一上部作品《自畫像》入選鹿特丹影展，文化部給出1000萬拍攝費用，另有劇場界以及影視大亨投資，資金方面頗順利。《花吃了那女孩2020》成本約4000萬，以商業規格盛大發行，預計2020年春天上映。

▲有部分影迷希望林嘉欣、王心凌回歸《花吃了那女孩2020》。（圖／翻攝自臉書／花吃了那女孩2020）