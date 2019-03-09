撿到手提包好心歸還　女星發現新閨蜜「噁心真相」網：太變態了

記者林映妤／台北報導

地表最狂百變影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）演過許多瘋狂角色，這次在驚悚新片《侵密室友》又有驚人之舉！她飾演一名寂寞孤單的鋼琴老師，因為一只手提包與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Moretz）成為無話不談的閨蜜，但外表看似和善的她，卻有著歇斯底里的「占友慾」，用盡所有恐怖、極端手段控制好友！

片中心地善良的克蘿伊將地鐵上的手提包物歸原主，原以為交到好友，某次打開櫥櫃才發覺對方竟然有好幾個「手提包」，原來閨蜜是故意釣她上鈎！她好心沒好報惹來一身腥，成為瘋女人伊莎貝雨蓓的新閨蜜，不僅遭到奪命連環叩、尾隨跟蹤等騷擾，雨蓓更潛入她工作的餐廳翻桌大吵，猶如鬼魅一樣神出鬼沒，難以捉摸！

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▲▼《侵密室友》伊莎貝雨蓓變態糾纏克蘿伊摩蕾茲。（圖／CatchPlay提供）

對於這次在《侵密室友》中飾演無所不用其極的控制狂，伊莎貝雨蓓直言很喜歡這個角色，「這女人本身是藏有許多祕密的『謎團』，具有神祕感和多重面向，種種行徑都像是瘋子和怪物，但我在演這個角色的時候，不想用太多的心理因素來解釋她的行為，一切就讓觀眾自己判斷她是否正常，而這也是這女人最有趣也最迷人的地方。」

導演尼爾喬登（Neil Jordan）透露這個角色讓許多演員卻步，伊莎貝雨蓓卻很大膽地接演，「伊莎貝全心全意地投入，只有她能演得這麼好！」《侵密室友》的預告一出也掀起網友討論，「太噁心！」、「沒見過這麼變態的閨蜜！」、「真的是好心被雷親。」、「超殺女這次一點都不殺了啦！」《侵密室友》4月3日上映。