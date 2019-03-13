和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

記者田暐瑋／綜合報導

日本女星後藤真希曾是「早安少女組」的王牌成員，2014年復出後不久即宣布與小3歲的圈外男友結婚，一連生下一女一男。原以為婚姻生活幸福美滿，近日卻被踢爆她偷吃前男友，還到男方飯店發生關係，老公發現被戴綠帽後七竅生煙，婚姻關係出現嚴重裂痕。

據日本《週刊文春》報導，後藤真希2018年透過社群網站和前男友重新取得聯絡，之後交換通訊軟體，開始頻繁的互動，對話中她對老公的不滿一次爆發，最後天雷勾動地火，一起搭了計程車到前男友下榻的飯店發生了性關係，將近24小時的相處期間內就發生了2次關係。

▲後藤真希（圖／翻攝自日網）



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老公取得證據後，向小王求償330萬日幣（約92萬元台幣），但小王反指控對方多次對後藤真希施暴，婚姻早就出現裂痕，不認為有任何侵害權利的行為，目前官司仍在進行中，11日後藤真希和老公現身按摩店，面對媒體的追問，她低調回應：「我不知情。」

後藤真希年紀輕輕出道，在90年代是叱吒台日的玉女偶像，單飛畢業後人氣不如以往，她改走性感路線，讓不少粉絲相當不習慣，形象從此一落千丈，她也索性拍攝三點不露的全裸寫真，成功引爆話題，她傲人的G罩杯也價值4200萬元台幣，復出後沒多久就嫁給小3歲的現任老公，沒想到如今卻爆出偷吃醜聞。

▲後藤真希曾自爆和外甥一起洗澡17年（圖／翻攝自日網）



後藤真希曾帶著剛出道的外甥勸修寺保上節目，大聊童年趣事，透露從小就對外甥非常溺愛，常常對外甥又抱又親，還會一起洗澡，直到外甥17歲的時候才停止，這讓全場來賓直呼不可思議，但外甥強調，自己是把後藤真希當成媽媽看待，仍是引起不小議論。

除了會抱抱親親，後藤真希在洗澡的時候，還會觀察外甥身體的成長變化，常常會說：「長大了呢！」甚至直接會觸摸外甥的下半身，一連串驚人發言嚇壞許多觀眾。事實上，後藤真希14歲就被選入早安少女組成員出道，外甥17歲時，她也已經29歲，身體各方面都已成熟，而外甥則是正在發育中，讓不少網友認為這種行為不是很妥當，即使是一般母子，都不太可能做這種事。