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鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男歌手鄭俊英涉嫌偷拍女性私密照片與影片後，還分享給眾多友人，曝光的對話中可見他明知自己犯法，卻還是沾沾自喜，態度相當囂張。12日他回國接受調查，全程低頭快走，卻仍發生嚴重推擠，其中一位攝影師甚至直接從後面一把扯住他的頭髮往後猛拉，這段影片被網友截下後瘋傳，直呼：「大快人心！」

►鄭俊英被扯髮的影片

▲鄭俊英被扯髮。（圖／CFP）

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▲鄭俊英被扯髮。（圖／CFP）

鄭俊英12日現身南韓仁川機場，隨即被大票媒體包圍，保鑣因而動粗推人，引爆攝影師怒火，有網友發現其中一位被多次狠推的咖啡色衣服攝影師被保鑣推開後，氣憤地從後方的漏洞處一把抓住他的頭髮，並往後猛扯，他因此被拍到臉部猙獰的特寫照，在網路上廣為流傳。

►更多【鄭俊英涉嫌偷拍】相關新聞

▲▼鄭俊英認罪。（圖／翻攝自IG／鄭俊英）

▲鄭俊英被扯髮。（圖／翻攝自微博）

▲鄭俊英被扯髮畫面。（圖／翻攝自微博）

除了動手扯頭髮之外，也有其他攝影師目光兇狠地往鄭俊英的方向看，周圍還有人叫吼：「快去警察局吧！」儼然成為全民公敵，不少網友看到這段影片，痛快直呼「記者歐巴狠狠地拽鄭俊英頭髮 ，帽子也打落，真的做得好」、「這個記者太剛了吧」、「那些犯錯了的人，一個都不要放過」。據韓媒《韓聯社》報導，勝利目前被列為犯罪嫌疑人，13日將與鄭俊英、朴寒星老公一起現身警局接受調查。

▲鄭俊英被扯髮。（圖／翻攝自微博）

▲有疑似是攝影師的男子目光兇狠地往鄭俊英方向看。（圖／翻攝自微博）

▲鄭俊英被扯髮。（圖／翻攝自微博）

▲鄭俊英被扯髮。（圖／CFP）

鄭俊英12日深夜透過媒體發表道歉信，對於近日曝光的所有爭議內容，承認都確有其事，「我在沒有經過同意的情況下拍攝女性，並且分享到聊天群組，沒有罪惡感的做出這些行為。」身為公眾人物，他承認這是令人羞愧、不謹慎的行為。

鄭俊英對受害女性表示抱歉，也向所有為此失望、驚訝、憤怒的人道歉，之後將暫停手上所有節目，並中斷演藝活動，終身反省自己犯下的罪行。他將從14日上午開始接受調查，承諾會誠實應訊，並接受所有處罰。

▲鄭俊英被扯髮。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

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