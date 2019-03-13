郭宗坤被勾「病危」患3奪命病症！　家屬簽名欄還是不見柯以柔

記者田暐瑋／綜合報導

郭宗坤和柯以柔的離婚官司還在打，人卻因為心室出現血塊而住進加護病房，爸爸透露目前病況無法開刀、只能觀察，坦言現在的情況「不太好」。他13日親自發文，PO出一張診療單，上面被勾選「病危」，但透露現在已經離開加護病房，並會盡早回到餐廳上工。

郭宗坤13日在臉書PO出一張8日開立的診療單，診斷出有左心室血栓、下肢動脈急性栓塞、心衰竭等3種足以奪命的嚴重病症，醫生更備註他心臟功能極差，在現況處更勾選了「病危」，看得出當時狀況的確很不樂觀，但經過5天的治療後，現在已經渡過危險期，並轉到普通病房，他表示會好好休養再回到餐廳工作。

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▲郭宗坤首發聲。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）

郭宗坤日前檢查出心臟衰竭和肝功能有異，心室中的血塊也掉入血管，12日郭爸爸受訪時還表示郭宗坤目前還在加護病房跟死神搏鬥，但因為無法開刀，狀況「不太好」，考慮再轉到其他醫院治療。他2018年6月曾在家突然心臟病發，打電話向朋友求助，才緊急就醫撿回一條命，之後做了一系列檢查，確定心臟衰竭。

而在家屬簽名欄中，只有郭宗坤和另一名疑似是曾姓的家屬簽名，當中不見柯以柔的名字，事實上，在他住院消息傳出後，柯以柔起初透過經紀人向《ETtoday星光雲》回應，「目前還在了解情況喔。」不久後又表示，「因為在加護病房，所以也不能探視，有傳訊息給小郭。」但他事後打臉女方說詞，直言目前家人都「沒收到」任何一通來自柯的來電關心。

▲郭宗坤心臟衰竭。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）