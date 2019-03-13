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老公被爆「瞞著她偷看女人XX」　利菁錄影崩潰大哭！

記者田暐瑋／綜合報導

很多男人都有背著另外一半看謎片的經驗，但有些女生卻無法理解男友偷看A片的行為。郭彥均、撒基努在節目上直言只要是男人都會看謎片，屬於很正常的宣洩行為，更對利菁斷言：「你老公絕對也會看！我群組裡面就有他！」讓利菁自我懷疑被欺騙，當場崩潰大哭。

利菁在《麻辣天后傳》討論男人偷看A片的話題，郭彥均和撒基努異口同聲坦白會背著老婆看A片，也直言這是正常的行為，郭彥均更信誓旦旦說：「菁姐妳老公絕對也會看。」她則是傻傻回說：「他說沒有啊。」立刻引起全場反駁「不可能不看的」、「那他就是躲著你看」、「他不會當著你的面看。」反應相當熱烈。

▲利菁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲利菁不相信老公會看謎片。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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利菁一開始還堅定表示，「他不會騙我！」沒想到郭彥均掏出手機說：「我群組裡面就有他。」她態度開始有些動搖，大根則建議她回家看老公手機有沒有很多人的群組，她馬上說：「我都有看啊，他手機我隨時可以拿出來看。」此時李懿又補了一槍：「你知道LINE可以隱藏群組嗎？你要知道群組名稱（才能打開）。」

聽到每個人肯定的語氣和說詞，利菁表情開始出現微微變化，繼續試著幫老公洗白，透露老公手機的群組大多是「寶可夢」，沒想到郭彥均和咪咪立刻大叫：「寶可夢就是了！」氣得她當場拿起桌上的東西往前丟，隨即轉頭問一旁的素人男模和女模們，男模一致承認都會看，女模們也全都表示可以理解男生這個行為。

▲利菁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲利菁大哭。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

就算換了別的話題，但利菁已經嚴重走心，加上郭彥均不斷火上加油，堅持利菁老公也會看A片，到最後她忍不住崩潰大哭，幾乎無法主持下去，一群來賓嚇得趕緊安慰：「妳老公跟我們這群男生不一樣啦！」讓現場一片混亂。

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利菁, 郭彥均, 撒基努

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