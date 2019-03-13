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鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

記者張筱涵／綜合報導

歌手鄧紫棋（本名：鄧詩穎）7日宣布和經紀公司「蜂鳥音樂」解約，難過吐露常和老闆、音樂總監為公事和私事吵架，後來遭到對方反駁。這件事情還沒有一個結果，粉絲們就十分擔心她未來的路該怎麼走，就有人發現如果解約「鄧紫棋」這個名字恐怕不能再使用了。

▲鄧紫棋和公司鬧翻。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

▲鄧紫棋和公司鬧翻。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

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在鄧紫棋和蜂鳥音樂各發公告後，粉絲們最擔心的就是鄧紫棋未來的前途和出路，每天都會在微博透過超級話題發文，就希望能給偶像帶來點力量，但也有人第一時間就想到「藝名版權、歌曲版權、歌迷會管理人、頻道歸屬人」都是鄧紫棋需要去協調爭取的部分。

在網友提供的圖片中可以看見蜂鳥音樂有限公司在在2014年9月5日申請了「鄧紫棋」的商標，2015年7月20日通過初審，也在2015年10月21日進行註冊公告。這也讓粉絲忍不住感嘆，「藝名版權丟了倒是還好，換個名就算了，我們愛的是鄧紫棋本人並不是鄧紫棋這個名字，但要是歌曲版全丟了，紫棋可就要重心來過了」、「歌迷會在解約事情後都憂心忡忡怕歌迷會會解散，大家只有靠著自己的力量重新團結會員，在接下來的八場演唱會，要給她最好的應援」。

▲網友貼出鄧紫棋商標資訊。（圖／翻攝自「吃瓜鵝每日速報」微博）

▲網友貼出鄧紫棋商標資訊。（圖／翻攝自「吃瓜鵝每日速報」微博）

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