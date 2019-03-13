辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

圖文／鏡週刊

43歲的男星劉至翰今年1月才爆出外遇台大嫩妹，和再婚的圈外人Vivian離婚，還誓言「絕不會再結婚」，恢復單身的劉至翰魅力驚人，日前本刊直擊劉至翰與友人聚會，不只嫩妹對他投懷送抱，前妻Vivian也不計前嫌出席，之後卻蹲在路邊痛哭，1個晚上就有2位女人為他喜與悲。

▲2／27 22：35 劉至翰走出友人家門口講電話，長髮嫩妹隨即跟出來，送上熱情的擁抱。（圖／《鏡週刊》提供）

2月27日晚間10點半，劉至翰出現在新店郊區的友人家聚會，先是走到門口講手機，此時1名長髮嫩妹突然跑出來，對劉至翰送上一個引人遐想的大擁抱，2人肉體緊緊貼在一起，嘴唇也呈現出一種曖昧的距離，眼看嫩妹如此熱情，劉至翰也手舞足蹈地和嫩妹聊天，隨後嫩妹牽著劉至翰的手走進室內。

請繼續往下閱讀...

到了將近凌晨1點，劉至翰的前妻Vivian竟也從同個地點走出來，站在路邊掩面哭泣，和劉至翰與嫩妹的歡欣鼓舞呈現出強烈對比，但隨後Vivian恢復鎮定，將眼淚擦乾，先是招了輛計程車，然後像小媳婦一樣地在路邊等劉至翰一起上車，還強顏歡笑和友人告別。

▲2／28 00：43 劉至翰的前妻Vivian先到門口攔計程車。（圖／《鏡週刊》提供）



劉至翰和Vivian坐上計程車後，2人並未回到同一住處，劉至翰先行下車，隨後Vivian獨自返回新店市區住處，與一般男生先送女生回家不同，Vivian一路照顧、呵護，幫劉至翰招車又送到家，可看出兩人離婚後，依舊保持友善關係，售後服務無微不至。

▲2／28 00：45 隨後劉至翰上車，Vivian隨車送他回家。（圖／《鏡週刊》提供）



但結束一整晚的行程後，Vivian回到自己住處竟忍不住哀傷的情緒，開始哭到不行，蹲在家門口嚎啕大哭，邊哭邊抹眼淚，連站得遠遠的路人都能聽到Vivian的哭聲，讓人看了都有點不忍心。Vivian在家門口哭了12分鐘後，又一邊抽了電子菸，才終於獨自回家。

▲2／28 00：55 Vivian一下車就忍不住蹲下大哭，哭聲大到連路人都聽得到。（圖／《鏡週刊》提供）

今年初劉至翰被爆出外遇台大研究生嫩妹，而且偷吃長達兩年，於是火速宣布和Vivian離婚，但劉至翰只透露，是因為事業投資出了狀況，才和Vivian協議離婚，Vivian還發出聲明為劉至翰緩頰，處處都可見Vivian用情之深。

▲劉至翰和Vivian（前左）離婚後仍有互動，過年時還跟劉志和探望他奶奶。（圖／翻攝自劉至翰臉書）



▼目睹嫩妹熱情擁抱，劉至翰前妻路邊痛哭。（影片／取自鏡週刊YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

【更多鏡週刊新聞】

【前妻路邊哭1】目睹嫩妹熱情擁抱劉至翰 前妻路邊痛哭

【前妻路邊哭2】「想知道別的女人的風韻」 劉至翰二度離婚都爆有小三

【前妻路邊哭3】「驚世夫妻」婚變轟動全台 為子同框還賣萌