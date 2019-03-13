ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

圖文／鏡週刊

43歲的男星劉至翰今年1月才爆出外遇台大嫩妹，和再婚的圈外人Vivian離婚，還誓言「絕不會再結婚」，恢復單身的劉至翰魅力驚人，日前本刊直擊劉至翰與友人聚會，不只嫩妹對他投懷送抱，前妻Vivian也不計前嫌出席，之後卻蹲在路邊痛哭，1個晚上就有2位女人為他喜與悲。

▲2／27 22：35 劉至翰走出友人家門口講電話，長髮嫩妹隨即跟出來，送上熱情的擁抱。（圖／《鏡週刊》提供）

▲2／27 22：35 劉至翰走出友人家門口講電話，長髮嫩妹隨即跟出來，送上熱情的擁抱。（圖／《鏡週刊》提供）

2月27日晚間10點半，劉至翰出現在新店郊區的友人家聚會，先是走到門口講手機，此時1名長髮嫩妹突然跑出來，對劉至翰送上一個引人遐想的大擁抱，2人肉體緊緊貼在一起，嘴唇也呈現出一種曖昧的距離，眼看嫩妹如此熱情，劉至翰也手舞足蹈地和嫩妹聊天，隨後嫩妹牽著劉至翰的手走進室內。

請繼續往下閱讀...

到了將近凌晨1點，劉至翰的前妻Vivian竟也從同個地點走出來，站在路邊掩面哭泣，和劉至翰與嫩妹的歡欣鼓舞呈現出強烈對比，但隨後Vivian恢復鎮定，將眼淚擦乾，先是招了輛計程車，然後像小媳婦一樣地在路邊等劉至翰一起上車，還強顏歡笑和友人告別。

▲2／27 22：35 劉至翰走出友人家門口講電話，長髮嫩妹隨即跟出來，送上熱情的擁抱。（圖／《鏡週刊》提供）

▲2／28　00：43　劉至翰的前妻Vivian先到門口攔計程車。（圖／《鏡週刊》提供）

劉至翰和Vivian坐上計程車後，2人並未回到同一住處，劉至翰先行下車，隨後Vivian獨自返回新店市區住處，與一般男生先送女生回家不同，Vivian一路照顧、呵護，幫劉至翰招車又送到家，可看出兩人離婚後，依舊保持友善關係，售後服務無微不至。

▲2／27 22：35 劉至翰走出友人家門口講電話，長髮嫩妹隨即跟出來，送上熱情的擁抱。（圖／《鏡週刊》提供）

▲2／28　00：45　隨後劉至翰上車，Vivian隨車送他回家。（圖／《鏡週刊》提供）

但結束一整晚的行程後，Vivian回到自己住處竟忍不住哀傷的情緒，開始哭到不行，蹲在家門口嚎啕大哭，邊哭邊抹眼淚，連站得遠遠的路人都能聽到Vivian的哭聲，讓人看了都有點不忍心。Vivian在家門口哭了12分鐘後，又一邊抽了電子菸，才終於獨自回家。

▲2／28　00：55　Vivian一下車就忍不住蹲下大哭，哭聲大到連路人都聽得到。（圖／《鏡週刊》提供）

▲2／28　00：55　Vivian一下車就忍不住蹲下大哭，哭聲大到連路人都聽得到。（圖／《鏡週刊》提供）

今年初劉至翰被爆出外遇台大研究生嫩妹，而且偷吃長達兩年，於是火速宣布和Vivian離婚，但劉至翰只透露，是因為事業投資出了狀況，才和Vivian協議離婚，Vivian還發出聲明為劉至翰緩頰，處處都可見Vivian用情之深。

▲2／27 22：35 劉至翰走出友人家門口講電話，長髮嫩妹隨即跟出來，送上熱情的擁抱。（圖／《鏡週刊》提供）

▲劉至翰和Vivian（前左）離婚後仍有互動，過年時還跟劉志和探望他奶奶。（圖／翻攝自劉至翰臉書）

▼目睹嫩妹熱情擁抱，劉至翰前妻路邊痛哭。（影片／取自鏡週刊YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

【更多鏡週刊新聞】

【前妻路邊哭1】目睹嫩妹熱情擁抱劉至翰　前妻路邊痛哭

【前妻路邊哭2】「想知道別的女人的風韻」　劉至翰二度離婚都爆有小三

【前妻路邊哭3】「驚世夫妻」婚變轟動全台　為子同框還賣萌

張艾亞聽「是孟哲嗎」秒翻白眼　全場靜默...謝祖武急緩頰：嘖！

推薦閱讀

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

鄭俊英揪朋友變態對話流出　假想性犯罪被虧：你已經在做了

鄭俊英揪朋友變態對話流出　假想性犯罪被虧：你已經在做了

張軒睿認了「1原因」想放棄約會　Selina告白：我陪著你！

張軒睿認了「1原因」想放棄約會　Selina告白：我陪著你！

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

媒體仁川機場圍堵鄭俊英！　朴志訓剛好回國⋯路過「嚇到一臉懵」

媒體仁川機場圍堵鄭俊英！　朴志訓剛好回國⋯路過「嚇到一臉懵」

李宗泫、崔鍾訓被傳涉案　公司深夜發聲明：誹謗要提告

李宗泫、崔鍾訓被傳涉案　公司深夜發聲明：誹謗要提告

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

鄭俊英揪朋友變態對話流出　假想性犯罪被虧：你已經在做了

張軒睿認了「1原因」想放棄約會　Selina告白：我陪著你！

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉至翰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到
  2. 心機女爬上陳曉龍床！《獨孤皇后》陳喬恩帝后感情危機
  3. 大S婆婆「遭判刑1年」！張蘭2原因「藐視法庭」　法官下令拘捕
  4. 「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生
  5. 辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭
  6. 「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」
  7. 周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」
  8. JJ搶票題目「張書豪」猜1歌名！　網狂刷《江南》全錯…本人驚笑：我都不知道
  9. 快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省
  10. 迪士尼、福斯合併「省618億成本」　CNN：至少裁員5000人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366