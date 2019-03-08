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蜂鳥反擊鄧紫棋！控她「無理要求」否認壓迫：2022年才約滿

記者盧薇淩／台北報導

歌手鄧紫棋7日宣布與合作10年的公司蜂鳥音樂解約，她寫下880字長文，控訴公司的「不公平」決策，讓她一次次落淚，其中更包含未經同意的代言合約，也違反當初簽下的合約。對此，蜂鳥音樂8日提出聲明反擊，表示從未涉及任何違約及不法行為，也未曾對鄧紫棋「不公」或「壓迫」，直指鄧紫棋律師是不實指控，此事將進入法律程序。

▲▼鄧紫棋蜂鳥音樂發聲明 。（圖／翻攝臉書）

▲鄧紫棋發文決裂10年東家蜂鳥音樂 。（圖／翻攝臉書）

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蜂鳥音樂聲明寫下，「蜂鳥音樂與鄧紫棋G.E.M多年來一直合作愉快，在音樂上曾擦出不少火花，我們致力協助她的事業發展。但遺憾的，我們多次盡最大努力嘗試以和平方式解決雙方的分歧，唯知道G.E.M與她身邊的人有意獨立處理其今後的個人音樂事業，儘管我們與G.E.M合約於2022年才約滿。」

對此，蜂鳥音樂曾提出過不同的方案，希望雙方達成共識及協議，「無奈對方提出多項無理要求，令事件最終無法低調和平地解決。我們更遺憾的事，G.E.M的律師於昨天發表的嚴正聲明中對蜂鳥音樂的指控涉及中傷性質。」蜂鳥音樂明確表示，否認鄧紫棋及律師在社交媒體上提出的所有指控，再三強調從沒有涉及任何「違約及不法的行為」，也未曾「不公」或「壓迫」，「如再出現中傷言論，我們會保留法律追究權利。非常遺憾，此事現在很有可能進入司法程序。」

最後蜂鳥音樂在聲明中表示，「G.E.M已確認將繼續進行於2019年3月和4月舉辦的8場演唱會，這亦是我們的立場，我們暫不作其他聲明，感謝各界關心。」

▲▼鄧紫棋蜂鳥音樂發聲明 。（圖／翻攝臉書）

▲蜂鳥音樂發聲明反擊鄧紫棋 。（圖／翻攝臉書）

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