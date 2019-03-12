71歲小戽斗簽放棄急救書「囑託妻3天拔管」：拖下去只是折磨

記者洪文／台北報導

71歲資深藝人小戽斗仍熱衷演戲，在國片《老大人》詮釋被兒女送到養老院的老人，預告感動許多網友，其實他在現實生活早已看破，「我自己也跟我老婆女兒說，如果我倒下去，不要急救，3天內處理一下就好了！」他甚至簽下放棄急救書，結果被老婆撕掉，「我從小拍戲到大，什麼角色都體驗過了，人生已經很豐富了，再拖下只會是折磨，救了也是白救。」

▲▼小戽斗、黃嘉千。（圖／記者季相儒攝）



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小戽斗透露，演出《老大人》參考自己岳父住過老人安養院的過程，「本來他也覺得ok，可以去住，接觸了就心慌，他在那邊生活很像在監獄裡面，到處都有監視器，挖個鼻孔都會被拍攝，有點驚慌，沒有安全感，開始拒絕住在那裡，寧可一個人回家住。」還好後來岳父妥協，願意接受外籍看護到家裡照顧，這才讓全家人放心。

▲▼小戽斗。（圖／記者季相儒攝）



對於「兒子」喜翔、「女兒」黃嘉千，小戽斗一直讚不絕口，不斷稱讚喜翔演得很好，一聽到喜翔謙虛說沒有，馬上又說：「別假了，童星看到現在，而且我看過他爸爸的電影，其實他小時候很皮，他爸爸常帶他來拍攝的現場，他搶吃便當。」而喜翔也承認，拍攝期間時常想到自己之前照顧父親的過程，時常忍不住偷偷哭。

▲▼喜翔、黃嘉千。（圖／記者季相儒攝）



此外，《老大人》預告宣傳曲《阿爸食飯》原來是由片中女主角黃嘉千主唱，不過這次採用現場LIVE錄音，配樂全靠大提琴與鋼琴2種樂器演出，她和2位老師練習幾次直接上場，頗具挑戰。她還加碼爆料，錄音過程不小心放了屁，還好當時大方承認放屁，導演才沒有用那麼版本，小戽斗笑說：「難怪我在家聽都臭臭！」

《老大人》將於3月22日在台上映。

▲▼喜翔、李友珊、導演洪伯豪、小戽斗、黃嘉千。（圖／記者季相儒攝）

