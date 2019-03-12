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趙薇過生日狂收祝福　3個「相識超過15年的男人」都沒忘記她！

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星趙薇今天（3月12日）過43歲生日，自凌晨起便不斷有藝人為她送上祝福，當中又以3位「藍顏知己」最引人關注，包含過去曾和她搭檔演出螢幕CP的「五阿哥」蘇有朋、「何書桓」古巨基，和被封為趙薇現實人生中「大仁哥」的黃曉明都沒有缺席，令人又暖又羨慕。

▲▼蘇有朋和黃曉明祝趙薇生日快樂。（圖／翻攝自微博／蘇有朋、黃曉明）

▲趙薇今天過43歲生日。（圖／翻攝自微博／蘇有朋、黃曉明）

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趙薇21年前在《還珠格格》中演出「小燕子」一角走紅，劇中古靈精怪的她和溫文儒雅的「五阿哥」蘇有朋有感情線，兩人歡喜冤家的形象獲得不少影迷喜愛，而因戲結緣的他們，不只近來曾在陸綜「中餐廳」裡公開合體，私下也一直維持深厚友誼，蘇有朋在12日凌晨便率先發文，嘴甜「祝『苗條薇』一年比一年美！」，除了送上生日快樂，也將「還珠CP」的好交情展露無遺。

緊接著加入「接龍」行列的，是曾在《情深深雨濛濛》和趙薇上演深情虐戀的古巨基，當年兩人以「陸依萍」和「何書桓」的身分，大談虐身又虐心的愛情，賺了不少劇迷的眼淚，而多年過去，古巨基不忘在趙薇生日當天送上祝福，親暱道賀「Happy birthday 薇薇」，讓網友懷舊的同時也直呼「心都快融化」。

除了著名的兩位螢幕CP以外，每一年幾乎都沒缺席的「大仁哥」黃曉明，也趕著送上了生日祝福，只見照片中的他拿著趙薇和蘇有朋演出《還珠格格》時的劇照，開心大笑配上「生日快樂，一路，友你」，暖心祝福讓網友感動，紛紛留言希望兩人「友誼長存」。

▲▼ 蘇有朋、古巨基和黃曉明三大男神接力祝趙薇生日快樂。（圖／翻攝自微博／古巨基、黃曉明）

▲▼ 蘇有朋、古巨基和黃曉明三大男神接力祝趙薇生日快樂。（圖／翻攝自微博／古巨基、黃曉明）

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