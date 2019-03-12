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黃子佼公布「2019幹大事」日期　孟耿如已經空下來了❤

記者關韶文／台北報導

黃子佼延續出道30年個人首張專輯《Live&Life》概念，宣布將在4/26晚間八點在Legacy開唱！演唱會名稱定為「黃子佼第一場售票演唱會」，簡單直接的文字就如同黃子佼牡羊座乾脆明朗的個性，也定調這場演唱會將把黃子佼對音樂及歌唱的狂熱及純粹表現到淋漓盡致！女友孟耿如得知消息後，也把時間空下來了！

▲▼黃子佼,孟耿如,元氣。（圖／翻攝孟耿如臉書）

▲黃子佼宣布開唱，孟耿如第一時間空下。（圖／翻攝孟耿如臉書）

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黃子佼歷經兩個多月宣傳期大大小小共超過60個通告的洗禮，從校園演唱、尾牙春酒一路唱到擔任五月天萬人演唱會的嘉賓，甚至更出席KKBOX風雲榜頒獎典禮站上小巨蛋演出，他表示：｢唱過許多舞台，總覺得是別人的場子，會希望有一個自己專屬的舞台，把喜歡的音樂表達得更清楚，並且分享給歌迷。當時就心中暗自決定想辦演唱會，沒想到在訂場地時，竟然訂到4/26這天的LEGACY，當我看到這幾個數字的時候，就感覺是命中注定！」

▲▼黃子佼。（圖／大鵬傳播提供）

▲▼黃子佼舉辦個人演唱會。（圖／大鵬傳播提供）

▲▼黃子佼。（圖／大鵬傳播提供）

在籌備演唱會的過程中，除了構思歌單、表演內容，黃子佼最注意的一件事竟是｢不要在演唱會上說太多話」！黃子佼表示：｢演唱會的風格走向除了透過表演去傳達我的音樂歷程，當然會加入一些比較歡樂的元素，畢竟還算是跨界的藝人，不免俗地會把我擅長的說說唱唱發揮在演唱會上。但又很怕自己話說太多又變成主持人，所以不要說太多話變成我這次在做這個音樂會時一個小小的重點！」至

面對售票後的隨之而來的票房壓力，黃子佼坦言難免還是會擔心，他仍緊張地說：｢其實有點害怕幕一打開後，台下坐的都是自己人，那場面挺尷尬的！」但他仍不忘呼籲自己的｢隱性粉絲」出來支持，黃子佼說：｢因為你們也看了大半輩子在舞台上主持的黃子佼，是該來演唱會現場看點不一樣的表演了！」被問到女友孟耿如會來支持嗎？他表示：｢她知道日期後，直接拿出行事曆把4/26那天空下來說要來現場聽我唱歌，這個舉動已經讓我很感動了！」

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