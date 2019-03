寇弟長大「撞臉年輕版李奧納多」　網封：男神聚合物

記者洪文/綜合報導

「寇弟」寇爾史普洛茲演出迪士尼影集《小查與寇弟的頂級生活》成為少女們的夢中情人,近日首度擔綱主演電影《愛上觸不到的你》,飾演罹患「囊狀纖維化症」而無法觸碰戀人的男孩。雖然是童星出身,但長大後完全沒有走歪,反而愈來愈帥,宛如「羅密歐」般深情又迷人的形象,讓他再度迷暈萬千少女,直接入主美國「新生代男神」寶座。

▲網友說寇弟撞臉李奧納多。(圖/采昌提供)



擁有俊帥外表與不羈氣質的寇弟,因為接演《愛上觸不到的你》被眼尖影迷發現他和眾多「男神」有幾分神似,將他封為「男神聚合物」,包括《羅密歐與茱麗葉》時期的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio),或是年輕時的「英國男神」休葛蘭,或是《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)爆紅的「甜茶」提摩西夏勒梅,甚至是《X戰警》系列的尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)相提並論。更誇張的是,還有網友挖出他巧扮《探險活寶》(Adventure Time)中「阿寶」(Finn)的照片戲稱:「寇弟連『卡通界男神』都不放過,不愧是『男神聚合物』!」

▲網友認為這張寇弟像年輕版休葛蘭,像嗎?(圖/采昌提供)



▲寇弟扮裝《探險活寶》的阿寶。(圖/采昌提供)



《愛上觸不到的你》不僅是年度最浪漫暖心電影,劇情更透過男女主角因為疾病而「無法觸碰」的愛戀,展現出動人的愛情、友誼與包容,浪漫感人可說是超越同類型《生命中的美好缺憾》(The Fault in Our Stars),催淚情節勢必將讓觀眾流下幸福的淚水。



《愛上觸不到的你》將在3月29日在台上映。