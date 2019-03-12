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寇弟長大「撞臉年輕版李奧納多」　網封：男神聚合物

記者洪文／綜合報導

「寇弟」寇爾史普洛茲演出迪士尼影集《小查與寇弟的頂級生活》成為少女們的夢中情人，近日首度擔綱主演電影《愛上觸不到的你》，飾演罹患「囊狀纖維化症」而無法觸碰戀人的男孩。雖然是童星出身，但長大後完全沒有走歪，反而愈來愈帥，宛如「羅密歐」般深情又迷人的形象，讓他再度迷暈萬千少女，直接入主美國「新生代男神」寶座。

▲▼《愛上觸不到的你》劇照。（圖／采昌提供）

▲網友說寇弟撞臉李奧納多。（圖／采昌提供）
  
擁有俊帥外表與不羈氣質的寇弟，因為接演《愛上觸不到的你》被眼尖影迷發現他和眾多「男神」有幾分神似，將他封為「男神聚合物」，包括《羅密歐與茱麗葉》時期的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），或是年輕時的「英國男神」休葛蘭，或是《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）爆紅的「甜茶」提摩西夏勒梅，甚至是《X戰警》系列的尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）相提並論。更誇張的是，還有網友挖出他巧扮《探險活寶》（Adventure Time）中「阿寶」（Finn）的照片戲稱：「寇弟連『卡通界男神』都不放過，不愧是『男神聚合物』！」

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▲▼《愛上觸不到的你》劇照。（圖／采昌提供）

▲網友認為這張寇弟像年輕版休葛蘭，像嗎？（圖／采昌提供）

▲▼《愛上觸不到的你》劇照。（圖／采昌提供）

▲寇弟扮裝《探險活寶》的阿寶。（圖／采昌提供）
  
《愛上觸不到的你》不僅是年度最浪漫暖心電影，劇情更透過男女主角因為疾病而「無法觸碰」的愛戀，展現出動人的愛情、友誼與包容，浪漫感人可說是超越同類型《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars），催淚情節勢必將讓觀眾流下幸福的淚水。
 
《愛上觸不到的你》將在3月29日在台上映。

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