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周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

周湯豪有新歡。（圖／《鏡週刊》提供）

▲本刊收到爆料，周湯豪爆出新歡，對象是有「地產界關穎」之稱的廖津琳，如今廖津琳自己創業，並接受過不少訪問。（圖／《鏡週刊》提供）

圖文／鏡週刊

本刊接獲讀者爆料以及目擊情報，繼2017到2019年持續約會的濃妝奶妹雀斑小姐，新的一年他又有了新歡報到！ 除了雀斑小姐之外，周湯豪還被爆與另名新歡網紅Tammy Liao（廖津琳）交情匪淺，而且女方有個響亮封號：「地產界關穎」來著！

周湯豪有新歡。（圖／《鏡週刊》提供）

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▲廖津琳（圖）跟雀斑小姐都是IG上的紅人，而且各有風情；廖津琳看來比較成熟有韻味，雀斑小姐嬌媚而且擅於修圖。（圖／翻攝自廖津琳IG）

知情讀者致電向本刊透露，周湯豪交了一個新女友，她叫作廖津琳，洋名Tammy，是一位年輕的創業家，LashLab這間位於北市東區精華地段的美睫沙龍就是她所經營的。只是本刊直擊廖津琳的素顏，跟網路上的照片其實有驚人的對比，周湯豪的狩獵範圍可說是又到另一新的境界。

起底廖津琳，之前曾有媒體報導，「她有著令人稱羨的苗條身材和一雙深邃眼睛，常被人說長得像關穎。她開朗、外向，十分健談，外表和打扮帶有著甜美迷人的加州風格」「在大學的時候就開始用IG」。

▲▼廖津琳（左圖）跟雀斑小姐（右圖）都是IG上的紅人，而且各有風情；廖津琳看來比較成熟有韻味，雀斑小姐嬌媚而且擅於修圖。（圖／鏡週刊提供）

▲廖津琳（左圖）跟雀斑小姐（右圖）都是IG上的紅人，而且各有風情；廖津琳看來比較成熟有韻味，雀斑小姐嬌媚而且擅於修圖。（圖／鏡週刊提供）

之前廖津琳說她從一開始就是興之所至地記錄自己所喜歡的事物，並無刻意操作經營。時至今日，追蹤其帳號的人數約12萬人，以無心插柳的態度來說，這數字頗傲人，足以發揮相當程度的影響力。

周湯豪有新歡。（圖／《鏡週刊》提供）

▲1月11日　20：45，終於有天周湯豪跟媽媽外出了，母子走到家裡附近覓食。（圖／《鏡週刊》提供）

周湯豪有新歡。（圖／《鏡週刊》提供）

▲21：29，周湯豪在家待不住，晚上又獨自一人搭了小黃出門。（圖／《鏡週刊》提供）

周湯豪有新歡。（圖／《鏡週刊》提供）

▲22：49，跟著男性友人一陣閒晃，但周湯豪沒在外多鬼混就回家了。（圖／《鏡週刊》提供）

▼深夜陪伴雀斑小姐，周湯豪再把地產界關穎。（影片／取自鏡週刊 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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