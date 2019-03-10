雷／《愛情白皮書》首集就親了！隔17年歐陽掛居上線開撩成美

記者林奕如／台北報導

《愛情白皮書》隔17年再度上演，講述的是「明日會五人組」畢業後5年的故事，王淨出演女主角成美，清新又自然的演技，在網路上獲得一片好評。她和歐陽掛居（張庭瑚 飾）、瞿守治（宋柏緯 飾）糾葛3角戀，一路延續至今，再度勾起粉絲懷念。

▲王淨與張庭瑚首集就親了。（圖／翻攝愛情白皮書臉書）

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王淨飾演的成美，畢業後工作不順，換了6份以上工作，最新一份工作原本要應徵行銷部，但陰錯陽差之下，在業務部應徵成功，上班幾天後又失業了，在最狼狽、大雨滂沱之中，偏偏遇到了前男友歐陽掛居（張庭瑚 飾），分手5年後再重逢，更讓劇迷期待接下來的故事發展。

▲成美（王淨）、歐陽掛居（張庭瑚 飾）、瞿守治（宋柏緯 飾）愛情糾葛是一大看點。（圖／翻攝台視）



張庭瑚和王淨以全新形象，詮釋當年余文樂、楊丞琳演出的角色，大首播就交代兩人在大學時期感情糾葛。歐陽掛居原本把成美推向好友瞿守治，但又後悔不已，想要重新追求，一次機會他強吻成美後逼問：「我和妳真的不可能嗎？」成美：「百分之99。」他喜出望外：「我會用我的全部，賭上妳的百分之1。」大膽開撩讓人動心。首集就祭出吻戲，連兩人都笑虧是進度最快的偶像劇。

▲王淨飾演成美。（圖／東森提供）

該劇頂著舊版光環，承受不少壓力，不過網友幾乎好評一片，台劇版討論熱烈，不少網友稱讚：「我覺得這部真的是這幾年顏值最高又平均的偶像劇」、「節奏很快」、「不記得愛情白皮書在演什麼，就當新劇看」、「王傳一演上司氣場很強」等，第一集在PTT熱度雖未爆棚（12點止），但口碑發酵後續可期。