弱智妓女「性癮交歡」震撼影壇！曾美慧孜偷吃劉德華豆腐

▲《三夫》大膽情慾呈現震憾影壇。（圖／《三夫》劇照）

記者林映妤／台北報導

陳果執導《三夫》曾讓女主角曾美慧孜一舉入圍金馬影后，該片7日在第25屆香港電影評論學會大獎奪下最佳影片、最佳導演及最佳女演員3項大獎，曾美慧孜自劉德華手上接過獎座，興奮大讚劉德華是她「自小第一個偶像」，還當場獻唱劉德華成品曲《忘情水》，小小吃了偶像豆腐！

曾美慧孜以《三夫》弱智妓女一角震憾影壇，陳果昨晚獲獎時，也盛讚：「沒有曾美慧孜，就沒有《三夫》！」陳果構思拍攝《三夫》，卻苦等「對的人」18年，直到遇上曾美慧孜才驚覺「緣分來了」。

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▲▼曾美慧孜喜從劉德華手中獲獎。（圖／海鵬提供）

貴陽出生的曾美慧孜，自承拍攝「如此大尺度的三級片」固然挑戰，但她最大的心理關卡，其實是來到人生地不熟的香港。完全聽不懂廣東話的她，也正好建立了片中那種漂泊海面的無助感。曾美慧孜為演好該角色，甚至不惜增肥14公斤，片中幾乎沒有台詞只有嬌喘呻吟的她，認為女主角「小妹」是美的化身，「她是條美人魚，不會說話，只能發出高亢的聲音。」

《三夫》是陳果「妓女三部曲」的最終章（前二分別為《榴槤飄飄》及《香港有個荷里活》），故事講述患有「低端性癮症」的小妹，讓她三個丈夫無力招架，全村男人卻趨之若鶩的悲喜故事。

電影開場即引用香港民間「盧亭」人魚傳說，來描繪「小妹」是離不開水的神獸，全片分成「海、陸、空」三個章節來敘述人性與情慾，情色場面雖目不暇給、血脈賁張，部分畫面卻也殘酷得讓人不忍直視，被喻為「超三級電影」。該片去年在東京影展首映時引發轟動，還被日本影人拿來與《感官世界》相比，甚至認為更有過之。片中並以「珠江三角洲」數百年的吞吐繁盛，來隱喻女人陰戶的生生不息，堪稱一絕！

▲陳果（右）以「妓女三部曲」最終章隱喻香港處境。（圖／海鵬提供）

曾美慧孜在《三夫》體現了一場情慾人生，片中每逢性慾來襲卻不能性交時，就會像毒癮發作般地痛苦，屆時包括金魚、鰻魚、電話、按摩椅，甚至義肢等天馬行空的自慰方式，都得派上用場。

劇本當初嚇壞全香港女星，沒人敢想像：怎可能有人願意這樣為電影犧牲，赤裸裸地將自己的身心靈，全都掏光給觀眾看？但曾美慧孜柔軟又具力道的演出，如今讓所有人心服口服。儘管《三夫》充滿荒謬情色，全片卻有著另番深層的省思，妓女的水面漂蕩與激烈情慾，都隱喻了現今的香港，而一幕幕洩慾交媾、翻雲覆雨及無度的需索，也都代表了香港對於回歸後的悲嗚。《三夫》4月26日在台上映。