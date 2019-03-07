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影迷爬滿屋頂、電線桿！這對銀幕CP狂到「降低犯罪率」

記者林映妤／台北報導

林青霞、秦漢、張曼玉主演華語影壇愛情經典《滾滾紅塵》曾在金馬拿下8項大獎，當年「一秦一林」撼動無數影迷，《滾滾紅塵》劇組不管到哪裡拍攝都會有大批粉絲追隨，有長達3個月左右都在和影迷「諜對諜」！

劇組甚至連借個廁所都得有暗號，林青霞表示：「影迷們消息靈通，我們到哪就跟到哪，有一次到蓋縣出外景，影迷竟然爬滿了附近的屋頂、電線桿。」更擔心粉絲為了看她而不小心受傷。

▲▼《滾滾紅塵》秦漢、林青霞。（圖／甲上提供）

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▲▼《滾滾紅塵》秦漢、林青霞愛情轟動全台。（圖／甲上提供）

▲▼《滾滾紅塵》秦漢、林青霞。（圖／甲上提供）

當年《滾滾紅塵》開拍讓影迷為之瘋狂，林青霞與秦漢在拍片期間幾乎都在躲粉絲，導演嚴浩甚至得親自出馬趕跑那些聚集在屋頂上、電線桿上的瘋狂影迷，但不管是在片場、餐廳或住處都還是有大批粉絲站崗。

據悉，劇組在拍攝期間常常到兩戶友人家借廁所，最後甚至還想出了一套暗號，若演員們要去廁所就得先讓化妝師去前門按三下門鈴，明星再從後門進去。

林青霞說：「當地的影迷不分老少，為了看一眼明星或拿個簽名，都能佇候十幾個小時，讓我們很感動。」此外，當時秦漢演的電視劇正火紅，當地人甚至表示：「因為大家都在家看電視，連犯罪率都降低了！」《滾滾紅塵》3月8日上映。

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滾滾紅塵, 林青霞, 秦漢, 張曼玉, 徐楓

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