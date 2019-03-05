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林青霞爆料張曼玉「長得不好看」　35年前化妝間「私密心事」曝光

記者林映妤／台北報導

金馬影后林青霞5日出席《滾滾紅塵》數位修復版首映會，監製徐楓、林青霞以及甄珍三大影后合體形成經典畫面，林青霞自帶「巨星光環」，現身引起全場轟動，她現場爆料張曼玉曾和她吐露心事，她也對張曼玉某場戲敬佩不已。

林青霞睽違5年來台，坦言想念台灣美食、親戚朋友和生活，首映會現場還有許多粉絲久候，一邊吶喊「青霞我們在這」、「青霞看我們」，只為了目睹她風采。

林青霞與張曼玉1985年拍《警察故事》認識，「她（張曼玉）曾在化妝間對我說，我知道我長得不好看，所以我一定努力把戲演好。後來《滾滾》一場漏雨戲，在片中她來探望我，2個閨蜜抱在一起，當時導演要她講某句對白時就掉眼淚，她真的講到那句，眼淚就像珍珠一樣一大顆、一大顆滾下來，能這麼精準我真的非常佩服她！」

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▲▼《滾滾紅塵》首映會，徐楓、林青霞、甄珍、羅大佑、施南生、方芳芳。（圖／甲上提供）

▲《滾滾紅塵》首映會，羅大佑（左起）、施南生、林青霞、徐楓、甄珍、方芳芳。（圖／甲上提供）

林青霞也爆料，編劇三毛曾說，很想要演她的閨蜜，甚至想在每個鏡頭後面看她演戲，「但開拍前三毛摔傷，導演就說，她能專心寫劇本了！我記得她在4樓小房間每字每句把台詞唸給我聽，她是真的很了解所有劇情角色。」此次重新上映，林青霞也希望看過的影迷能和她重新結緣，「這30年我們一起成長，珍惜難得緣分！」

林青霞說，《滾滾紅塵》是自己電影生涯的里程碑，「拍了100部，唯一這部得金馬影后，90年前都演武俠片，90年後都拍文藝片，《滾滾紅塵》是非常重要的分水嶺。這是我唯一演作家的角色，我後來也喜歡寫文章，能和《滾滾紅塵》有連結也很開心。」

▲▼《滾滾紅塵》首映會，徐楓、林青霞、甄珍、羅大佑、施南生、方芳芳。（圖／甲上提供）

▲▼《滾滾紅塵》徐楓、林青霞、甄珍三大影后合體。（圖／甲上提供）

▲▼《滾滾紅塵》首映會，徐楓、林青霞、甄珍、羅大佑、施南生、方芳芳。（圖／甲上提供）

被問到有什麼話要對年輕一輩的演員傳承分享？林青霞有感而發：「我回想當年不到100磅的我，是怎麼樣熬過那不眠不休的生活，我一定是很熱愛我的工作、熱愛電影、熱愛演戲，只要戲好，再苦我也不怕，所以只要你熱愛演戲，你會全情投入，你就有光彩，觀眾就看得見你，你終究有出頭的一天。」

今首映會除了林青霞，監製徐楓、電影主題曲創作人羅大佑、影壇巨星甄珍、金獎監製施南生、金獎主持人方芳芳以及聯合報發行人王效蘭、知名作家蔣勳、導演蔡明亮、演員李康生、雲門舞集藝術總監林懷民等影壇、藝文界、文壇等各界大咖也紛紛齊聚戲院。《滾滾紅塵》3月8日上映。

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滾滾紅塵, 林青霞, 秦漢, 張曼玉, 徐楓

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