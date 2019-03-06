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暴雪來真的！「全劇組超痛苦」短短20公尺影帝哭了：不是開玩笑

記者林映妤／台北報導

世界經典名著改編電影《苦兒流浪記》耗時9個月遠赴法國古鎮拍攝，其中一場暴風雪中趕路的戲碼演員們親自上陣，為此劇組還造了好幾噸的假雪，出動超大風扇製造逼真效果！才20公尺的路就讓演員們寸步難行，連影帝丹尼爾奧圖（Daniel Auteuil）都忍不住喊苦崩潰！

《苦兒流浪記》將這趟磅礡又溫暖的奇幻之旅真實呈現，卻令全劇組痛苦不已，丹尼爾奧圖表示：「這不是開玩笑的，假雪吹到臉上就跟被針扎一樣刺痛，風雪強到我根本走不動，而且我們還拍了3天！」

▲▼《苦兒流浪記》。（圖／甲上提供）

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▲《苦兒流浪記》暴雪戲來真的，演員崩潰。（圖／甲上提供）

導演安東尼布洛西爾選在法國的奧克西塔尼、奧布拉克和塔恩省等古鎮區拍攝，他表示因為距離較偏遠，是法國片取景的冷門地帶，「那些區域都保留著原始的景觀，這些絕美的景色堪稱法國遺產，就連華特迪士尼也曾派了許多平面藝術家到此吸取建築設計的靈感。」

此外，安東尼還請來800位臨演打造出古鎮榮景，光是特製的造型與髮型就多達1000多組，而電影中最重要的音樂部分是師法史蒂芬史匹柏和提姆波頓的御用配樂師，安東尼表示，配樂師羅馬里克勞倫斯創作出的第一首歌就是雷米的搖籃曲，「這首歌貫穿了整部電影，讓觀眾也隨著雷米唱的這首搖籃曲一起進入他的冒險故事。」

《苦兒流浪記》改編自全球破億讀者、超過50種不同譯本同名世界經典名著，電影在法國一上映就奪下了新片票房亞軍、票房榜第4名的亮麗成績，感動85萬名法國觀眾，累積總票房更飆破2.1億台幣。電影3月15日上映。

▲▼《苦兒流浪記》。（圖／甲上提供）

▲▼《苦兒流浪記》遠赴法國古鎮拍攝。（圖／甲上提供）

▲▼《苦兒流浪記》。（圖／甲上提供）

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