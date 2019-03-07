蜘蛛人分手瑞塔歐拉　火速約會新歡！34歲女星身分曝光

記者林映妤／綜合報導

前任「蜘蛛人」35歲安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）和28歲英國女歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）爆出熱戀才4個月就傳出分手，《The Daily Mirror》直擊他和34歲愛爾蘭女演員艾琳貝亞（Aisling Bea）去看音樂劇約會，無縫接軌又爆出新緋聞。

安德魯加菲爾德曾和艾瑪史東（Emma Stone）合作《蜘蛛人》系列電影，不但因此熱戀成為好萊塢十分受歡迎的CP，事業也迎來高峰。可惜2人相戀仍以分手收場，後來各自榮登東尼獎最佳戲劇演出男主角以及奧斯卡影后寶座，即使演藝事業越來越旺，卻令許多粉絲感到惋惜。

請繼續往下閱讀...

▲▼安德魯加菲爾德和瑞塔歐拉（下圖）分手後和艾琳貝亞爆戀情。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自Daily Mail）

安德魯和艾瑪分手後，緊接著和蘇西艾布羅米特（Susie Abromeit）、瑞塔歐拉等女星傳出緋聞，但共同點都很短命。這回搭上艾琳貝亞，2人在影廳內有說有笑、舉止親暱，動作火速讓不少影迷驚訝。艾琳貝亞目前正演出Netflix影集《Living With Yourself》，並和《決戰異世界》、《暮光之城》男星麥可辛（Michael Sheen）才剛分手。

▲艾琳貝亞。（圖／翻攝自IG／Aisling Bea）