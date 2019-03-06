男插刀慘死家中臥室！8女之中藏兇手「一家各婊」飆心機

記者林映妤／台北報導

法國一大豪宅內，某男子不明原因陳屍在自家床上，身上被插了一把匕首。案發當時，家中齊聚了8名女人，分別是半殘岳母、奢華太太、矜持小姨子、2位清純女兒、性感女傭、熱情管家，以及後來聞訊而至的交際紅牌親妹妹。大家期待已久的佳節團圓，變成離奇兇殺案，究竟發生了什麼事？

▲▼《8美圖》男子陳屍，兇手藏在8女中。（圖／東昊提供）

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2002年電影《8美圖》狂飆女人群戲，網羅8位女神將「一家各婊、沒有共識」詮釋得淋漓盡致，也順利逼瘋了家中唯一的男性！該片將在3月8日重新上映，讓觀眾見識婆媳、姑嫂、姊妹、母女、祖孫、主僕、同事，各種配對的心機過招，幽默諷刺的同時又讓人帶著一絲同情，直達女人心坎最深處！

法國天才導演歐容對文青們來說並不陌生，《8美圖》是他作品裡面最歡樂爆笑的作品。本身就是位天蠍座帥哥導演的他，善於描寫女人心機，更透露：「惡毒的女人，有種特別的性感！」

▲▼《8美圖》8女各耍心機。（圖／東昊提供）

電影一次湊滿8位女神級大咖，包含橫掃全球影后獎的女星伊莎貝雨蓓、性感女神艾曼紐琵雅、同為法國大導楚浮舊愛的凱薩琳丹妮芙（也被人稱法國第一美女）與芬妮亞當等繆斯等級女星。

有趣的是，故事核心雖繞著家中的一家之主打轉，唯一的男性角色卻從來沒有正面示人，反而8位風格迥異的女演員完美詮釋勾心鬥角的心機女人，展現不同個性卻風情萬種的魅力。8位婆媳姑嫂不但一同獲得了柏林影展最佳藝術成就銀熊獎，還有歐洲電影獎8座影后，女力氣勢驚人。

▲《8美圖》橫掃柏林、歐洲電影獎。（圖／東昊提供）