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獨家／林青霞爆婚變邢李㷧　姊妹淘尷尬：聚會不見她老公

記者林映妤／台北報導

永遠的女神林青霞5日出席經典愛情電影《滾滾紅塵》首映會，當晚與監製徐楓以及甄珍「三大影后」合體，畫面難得經典。林青霞與老公邢李㷧婚變傳言爆不停，昨首映不開放媒體發問，外界無從得知真相，但她好友甄珍接受《ETtoday》訪問，透露私下和林青霞常見面，卻不見對方老公，尷尬表示：「這種事我不會問她。」

▲▼《滾滾紅塵》林青霞、徐楓。（圖／記者林映妤攝）

▲林青霞頻頻爆出婚變，昨記者會不開放提問也不回應。（圖／記者林映妤攝）

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甄珍透露和林青霞常常私下聚會見面，「她常請我去她家吃飯，她家的飯好吃得不得了，不過不是她燒的啦！我們也會去外頭吃火鍋什麼的，大家經常聚會。」雖然常約，但甄珍卻從沒見到邢李㷧，她急忙解釋都是女生聚會，不會有男性或對方伴侶參加，至於對方傳出婚變，她尷尬說：「這種事我們都不會問她（林青霞）！」巧避問題。

甄珍這次站台相挺，沒有和林青霞約好，反而是徐楓邀請她來，「我一聽就答應！其實我原本3日就要回去，是因為電影才決定留到8日。《滾滾紅塵》上映時，我人在美國，沒看過，昨晚是第一次看，太好看了，這真的是一部足以代表中國的電影。」

▲▼《滾滾紅塵》首映會，徐楓、林青霞、甄珍、羅大佑、施南生、方芳芳。（圖／甲上提供）

▲▼甄珍（左）與林青霞、徐楓、施南生、方芳芳同台。（圖／甲上提供）

▲▼《滾滾紅塵》首映會，徐楓、林青霞、甄珍、羅大佑、施南生、方芳芳。（圖／甲上提供）

甄珍身體狀況欠佳，昨早才去醫院將檢測心律不整的機器拆掉，檢查報告月底會出爐。她坦言身體時好時壞，「我就是缺乏運動，兒子（劉子謙）叫我要運動、少吃甜食，我有糖尿病嘛！」更笑說：「我就是個不愛聽話的病人！」這幾天她也預計留在台北看看身體，趁機休息。

林青霞1994年嫁給香港商人邢李㷧後，生下2女邢愛林、邢言愛，她選擇息影在家相夫教子，去年9月卻驚爆離婚傳聞，她疑因忍受不了丈夫邢李㷧有小三，拿了港幣20億元（約台幣80億元）後恢復單身，但傳出婚變後至今雙方都沒有正面回應。

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滾滾紅塵, 林青霞, 秦漢, 張曼玉, 徐楓, 甄珍

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