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還記得「愛哭鬼麥朵」？53歲雪莉韓德森成為「天團老婆」！

記者林映妤／台北報導

還記得《哈利波特》的廁所幽靈「愛哭鬼麥朵」嗎？53歲英國女星雪莉韓德森（Shirley Henderson）保有童顏和娃娃音，飾演「愛哭鬼麥朵」時已近40歲，今年她在新片《喜劇天團：勞萊與哈台》飾演天團團員老婆，和約翰萊利（John C. Reilly）夫妻情深！

雪莉韓德森在片中飾演「哈台」的妻子，因為約翰萊利的推薦，她才接演這個角色。導演喬恩拜爾德（Jon S. Baird）透露：「約翰希望雪莉能夠擔綱此角，但製作人當時希望找知名度更高的演員。所以住在蘇格蘭的雪莉，為此三度到倫敦試鏡，最終憑藉出色的演技說服劇組，拿下了這個角色！」

▲▼《喜劇天團：勞萊與哈台》。（圖／采昌提供）

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▲▼雪莉韓德森在《喜劇天團：勞萊與哈台》與約翰萊利鶼鰈情深。（圖／采昌提供）

▲▼《喜劇天團：勞萊與哈台》。（圖／采昌提供）

雪莉韓德森和片中老公約翰萊利，2人也展現絕妙默契，成為電影一大看點。雪莉韓德森在首映會上表示：「約翰萊利比我高大很多，站在他身邊就覺得非常安心。我們的工作方式相似，所以合作起來非常舒服。」

至於飾演「哈台」的約翰萊利，完美重現這位喜劇泰斗的風采，但令人吃驚的是，從小就是「勞萊與哈台」忠實粉絲的約翰萊利，起初其實非常抗拒扮演自己的偶像，不但「拒演」甚至還「拒見」導演！

沒想到導演更狠，放話：「不論你在哪裡，我都會去找你！」便長途跋涉到紐約火焰島（Flame Island）堵人，讓約翰忍不住驚嘆：「天啊！他們好像真的很希望我能演！」終於點頭答應，還一舉入圍金球獎音樂及喜劇類影帝。《喜劇天團：勞萊與哈台》3月22日上映。

▲▼《喜劇天團：勞萊與哈台》。（圖／采昌提供）

▲約翰萊利一開始拒絕演出《喜劇天團：勞萊與哈台》。（圖／采昌提供）

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喜劇天團：勞萊與哈台, 愛哭鬼麥朵, 雪莉韓德森

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