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彭于晏《緊急救援》制服帥照！彭太太暴動「瞬間排卵」：救我

記者林映妤／台北報導

彭于晏4度和《破風》、《紅海行動》導演林超賢合作，新片《緊急救援》制服造型也在7日曝光，只見男神穿上消防員裝備，根本就是史上顏值最高的救援隊，帥氣模樣更讓許多彭太太看了「瞬間排卵」直呼：「拯救我！」

彭于晏、陳家樂、王彥霖、辛芷蕾7日在福州為《緊急救援》接受媒體探班採訪，該片耗資近新台幣32億元，比去年的《紅海行動》製作費更升級，除了有好萊塢團隊打造，連救援制服和裝備都來自歐美各地，專門為演員量身打造，每一套都要價6位數，片中還會有4個磅礡的救援場景，真是不惜砸重金！

▲▼《緊急救援》林超賢、彭于晏、辛芷蕾、陳家樂。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

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▲▼《緊急救援》彭于晏制服造型曝光。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

▲▼《緊急救援》林超賢、彭于晏、辛芷蕾、陳家樂。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

雖然男神穿上救援制服帥度激增，但其實這套裝備重達15公斤以上，開拍前都需要多名工作人員協助演員穿上，有動作戲時行動也會變得相當困難，大家也透露這才知道救援隊有多辛苦！

林超賢和彭于晏曾合作過《激戰》、《破風》、《湄公河行動》，表示會讓大家再看到不一樣的彭于晏，彭于晏則表示：「看到很多專業人員對待救援嚴謹認真的態度，自己也會覺得十分動容，要盡全力將他們的救援精神展現在電影中。」

除了彭于晏，在《如懿傳》飾演「嘉妃」的辛芷蕾也在片中也參演，不只要跟著男神上山下海，2人還會有感情對手戲，令不少人期待。

▲▼《緊急救援》林超賢、彭于晏、辛芷蕾、陳家樂。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

▲▼《緊急救援》根本史上顏值最高救援隊。（圖／翻攝自微博／緊急救援）

▲▼《緊急救援》林超賢、彭于晏、辛芷蕾、陳家樂。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

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彭于晏, 辛芷蕾, 緊急救援, 林超賢

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