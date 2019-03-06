師父一句「3樓佛堂很久沒拜」救了余祥銓！　靈界作祟真相藏14年

記者潘慧中／綜合報導

余祥銓當年從加拿大回台後，想闖蕩娛樂圈卻在2005年登台時挨罵，一度情緒失控好幾個月，被精神科醫生診斷出是「信心崩潰」所致。事隔多年，二姊余苑綺公開真相，當初請了高人來家裡看完才發現，似乎和靈界力量作祟有關。

▲余祥銓14年前上《快樂星期天》表演卻因此受挫。（圖／翻攝自YouTube）



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余苑綺最近在《麻辣天后傳》表示當年在朋友介紹下，請了一位聽說很厲害的師父來家裡看看，走完3層樓後，師父問李亞萍：「妳們3樓的佛堂是不是很久沒有祭拜了？」這才想起來的確很久沒有定期祀奉，導致原有的神佛出走、邪靈反而被吸引進來。

▲李亞萍請師父來家裡走走看看。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



李亞萍聽從師父的話，一尊尊陸續把祂們請出去，余祥銓的情況才逐漸好轉，從一開始不會吃飯刷牙、眼睛睜不開、手掌呈握拳手勢握到手心全是傷口，到後來慢慢恢復自理能力、能與人對答，但看在余苑綺眼裡，「還是不像他啊！」

▲余祥銓當時一度失去自理能力。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



余苑綺透露有次帶余祥銓看電影，弟弟卻頻頻朝前方吐口水，一問之下，對方告訴她：「有髒東西。」不只這樣，到了電影院準備買票時，弟弟看到人群就暴衝、跑向另一個方向，跟在後頭好不容易追到人，弟弟跟她坦言：「那邊有很多我不想看到的東西。」

▲余祥銓事後向二姊吐露真相。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



過了一段時間，余祥銓的精神狀況逐漸恢復，他跟余苑綺形容那段時間好像一直在一個夢裡，頭頂上有個黑色漩渦，「一直有個聲音告訴我要去做什麼事情」，但因為他拼命想抵抗，當時才會一直閉著眼睛、握緊拳頭。

▲約從05：08分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）