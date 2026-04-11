梁朝偉譜大自然奇戀！受困德國大學　助百年銀杏樹「完成性體驗」

記者蕭采薇／台北報導

影帝梁朝偉在新作《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）飾演香港科學家「王教授」，在疫情壟罩全球的2020年當下，被困在德國馬爾堡大學。沒想到他竟在校園中，與一棵古老銀杏樹建立了「奇妙的連結」，甚至在片中與另一位科學家共同合作，促成銀杏樹完成第一次的「性體驗」，成為全片男女平權最和諧平等的一對，破天荒的劇情引發熱烈討論。

▲梁朝偉《你是不會當樹嗎》助銀杏樹完成第一次的「性體驗」。（圖／海鵬提供）

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協助梁朝偉完成這項奇妙任務的，是日前剛以兩部新作同時問鼎2026年坎城影后的法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）。

蕾雅瑟杜在片中飾演能與植物溝通的女科學家「愛麗絲」，對植物情有獨鍾的她，還舉含羞草為例，反擊當今人類對植物時間節奏的無知，觀點獨具令人一震。她將植物的秘辛傾囊相授，成為王教授的植物導師。有趣的是，蕾雅瑟杜在電影開拍前，還不斷透過筆電螢幕跟梁朝偉對戲，果然默契十足、展現極其自然的演出效果。

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《你是不會當樹嗎》由德國、法國與匈牙利聯合製作，是柏林金熊獎《夢鹿情謎》名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）的最新作品。劇情以一棵百年銀杏樹為見證，串起三個時代（1908年、1972年和2020年）的男女故事，並探討人類與大自然的連結與情感。該片榮獲威尼斯影展國際影評人費比西獎等六項大獎，獲國際媒體盛讚是「一場感性的沉浸式體驗」。

▲蕾雅瑟杜隔空指導梁朝偉《你是不會當樹嗎》助銀杏樹完成性體驗。（圖／海鵬提供）

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值得一提的是，片中除了「最強女主角」銀杏樹，就屬蕾雅瑟杜與梁朝偉有最多對手戲。出身電影世家的她背景相當驚人，祖父是百代電影公司（Pathé）主席，伯父則為法國高蒙電影公司（Gaumont）CEO。她除了為許多時尚精品全球代言，向來力挺女權的她，更曾疾呼「電影圈要改變！男女演員的報酬必須公平」，讓人大讚她的勇敢，《你是不會當樹嗎》將於4月17日在台上映。