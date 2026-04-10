直擊／官司未了！鄧紫棋唱《句號》一半…「前東家突上台」全場嚇傻

▲ 鄧紫棋和前經紀人張丹。（圖／讀者提供）

記者翁子涵／台北報導

香港歌手鄧紫棋這次在《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0》演出中，當唱到《句號》時，背景MV突然全是過往與前經紀人張丹及蜂鳥音樂創辦人兼製作人Lupo Groinig的合照並撕碎的畫面，搭配歌曲意境，看來相當諷刺，引發熱議，唱完《Gloria》後，講到一路堅強走過的低潮的心境，她也忍不住落淚。

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▲▼ 鄧紫棋和蜂鳥團隊。（圖／讀者提供）

鄧紫棋與蜂鳥音樂自2008年展開合作 ，張丹更在她早期演藝生涯中扮演關鍵角色，三人曾被視為合作緊密的「鐵三角」組合。過去鄧紫棋曾以「爸爸以外最信任的男人」形容張丹與Lupo Groinig，而張丹也曾形容彼此「雖然有著不同背景，卻因為同一個目標而一直並肩存在」，關係一度相當密切。

不過這段合作關係在2019年急轉直下，鄧紫棋宣布與蜂鳥音樂解約，並指控公司存在合約及管理爭議，雙方隨後對簿公堂，關係徹底破裂，鄧紫棋後來也寫下歌曲《句號》怒控「你說我是個商品，沒有你我就不可以」，以及「這一輩子除了我的爸爸，你曾是我最信任的男人吧，但空白的娃娃總會慢慢長大，抱歉我沒法永遠當你聽話的儍瓜。」

今晚鄧紫棋唱到該首歌時，舞台直接出現滿滿過往3人的種種回憶，卻又接著一幕幕被撕碎，畫面一出，頗有「直球對決」的火藥味，昔日鐵三角同框畫面重現，也不禁令人感嘆物是人非。