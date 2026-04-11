李陳鎬腦出血昏迷9天！爆經濟困難「付不出醫藥費」　健保欠繳遭中斷

記者張筱涵／綜合報導

南韓諧星李陳鎬驚傳健康亮紅燈，日前因急性腦出血昏倒送醫，目前仍在加護病房接受治療。不過最新消息指出，他疑似因經濟困難，連醫藥費都出現問題，引發外界關注。

▲李陳鎬。（圖／翻攝自Instagram／bbangggi1）



根據YouTube頻道「연예 뒤통령 이진호」10日上傳影片指出，李陳鎬於本月1日在住家失去意識倒地，隨後被緊急送往醫院治療。先前其經紀公司SM C&C曾表示「沒有生命危險」，但實際狀況似乎並不樂觀。

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傳經濟壓力沉重 連健保都中斷

影片中爆料，李陳鎬目前身體狀況「並不理想」，同時還面臨嚴重經濟壓力。他在2024年10月捲入非法賭博爭議後暫停活動，期間為償還向親友借來的大筆債務四處奔走，但因收入中斷，財務狀況持續惡化。

此外，李陳鎬在搬至京畿道楊平居住後，仍未能改善經濟問題，甚至傳出健康保險費長期欠繳，導致目前在加護病房治療期間無法享有健保給付。

消息指出，李陳鎬已在加護病房住院9天，醫療費用持續累積中。雖然親哥哥正努力籌措資金，但目前連眼前的醫藥費都難以負擔，處境相當艱難。

曾涉賭博與酒駕 爭議不斷

事實上，李陳鎬過去爭議頻傳。他曾因透過非法賭博網站多次參與賭博，於去年9月被移送檢方偵辦。此外，他也曾在酒後從仁川開車返回位於楊平的住處，行駛約100公里，涉及酒駕違反道路交通法，最終被送辦。

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