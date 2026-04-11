田曦薇爆紅遭翻「高中霸凌」黑歷史！　揭霸氣真相：你罵我我就罵你

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星田曦薇與張凌赫主演的《逐玉》全網熱播，掀起一波追劇潮，也讓她的演藝事業再創巔峰，劇中個性正義的她，過去一度傳出她在高中時期曾霸凌同學，引發議論，但最後事件大逆轉，她也親上火線揭開真相。

田曦薇一出道就因為甜美外型備受關注，卻也人紅是非多，2020年被爆在高中期間霸凌他人，但之後被同校學生一一出面打臉，稱是因她外貌出眾遭到嫉妒，被同學在社交媒體上散播謠言，而她本人在2020年8月的微博中回應此事件，強調自己從未主動欺負他人，並表示：「被欺負了就一定要反抗。」

▲田曦薇被瞎爆霸凌。（圖／翻攝自微博）



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儘管面對謠言，田曦薇始終問心無愧，霸氣說：「早幾年是個近乎於百分百感性衝動的人，你罵我我就罵你，從沒做過違背法律道德和主動欺負人的事，所以不感到抱歉。現在偶爾會接收到當時反抗暴力的行為帶來的麻煩，但也沒有一刻因為我沒有用更『妥善』的方式解決問題而後悔，現在的我是我，那時候的我也是我。」

多位自稱校友的網友指出，田曦薇在校期間並無任何紀律處分，且她的照片曾長期懸掛於校內的榮譽牆上，更曾經主動幫助同學，她也表示不會因此生氣，「暴力行為不單單指肢體暴力、語言暴力、孤立暴力……這些都算暴力，被欺負了就一定要反抗，就算打不過，也要告訴他們你不是好欺負的。」

▲田曦薇被瞎爆霸凌。（圖／翻攝自微博）