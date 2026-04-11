張靚穎未發行新歌遭混音師外洩！　氣炸開砲：以後誰敢找你？

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手張靚穎外型亮眼，以高亢海豚音打開知名度，頂著實力派的封號，坐擁大批忠實粉絲。她11日突然公開譴責合作的混音師，直指對方竟將自己未發行的歌曲外洩，氣憤直呼：「2026了還能遇到這種人？」

▲張靚穎擁有「海豚公主」的封號。（圖／翻攝自微博／張靚穎）

張靚穎開頭就重話質問：「你知道你在歌手及版權公司未允許的情況下，把未發行的作品版本發到公共平台上是侵權以及違法的嗎？」她強調，發行任何作品版本都需清理版權，且背後包含錄製、剪輯與混音的繁瑣過程，「你知道作品不同版本除了要花時間錄製、剪輯、混音，還需要等待一個合適的時機給作品一個最大的可能性嗎？」

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▲張靚穎怒批混音師侵權。（圖／翻攝自微博／張靚穎）

張靚穎也表示，該混音師的行為可能會為音樂產業帶來不良風氣，痛批對方不尊重同行，「以後要是所有未發行的歌曲版本，都可以被幕後工作人員私自隨意上傳到網路，拿別人未發行的作品起號，誰敢找你做後期？」PO文引來許多網友聲援。

【張靚穎社群全文】

…我真是服了，2026了還能遇到這種人？好好的心情瞬間無語。

你知道你在歌手及版權公司未允許的情況下，把未發行的作品版本發到公共平臺上是侵權以及違法的嗎？你知道發行每一個版本的作品都是要另行清理版權才可以使用的嗎？你知道作品不同版本除了要花時間錄製、剪輯、混音，還需要等待一個合適的時機給作品一個最大的可能性嗎？何況這都還未完成。你知道你一條短視頻給音樂行業帶來了怎樣的不良風氣嗎？作為行業從業者這麼不尊重同行的心血，以後要是所有未發行的歌曲版本都可以被幕後工作人員私自隨意上傳到網路，拿別人未發行的作品起號，誰敢找你做後期？