蕭煌奇甜洩新婚閨房生活！　每晚睡前「必做1事」

▲蕭煌奇分享新婚生活。（圖／屏東縣政府文化處提供）



記者翁子涵／台北報導

「黑膠時代曲－流行金曲的風華20」5月即將登場，金曲歌后張秀卿打頭陣在恆春文化中心開唱，6月27日由柔情天后趙詠華在屏東演藝廳接力登場；壓軸則是金曲歌王蕭煌奇， 新婚不久的他，被問到婚姻經營祕訣時笑說：「剛新婚還不好意思分享，但可以說我們每天睡前都會聊彼此一天的點滴，有感謝、有道歉，也有快樂與反省。」

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▲張秀卿將回到從小長大的恆春演出。（圖／屏東縣政府文化處提供）



擁有〈你是我的眼〉、〈末班車〉、〈好好先生〉等代表作的他，也預告將帶來經典曲目，他表示每次到屏東演出都印象深刻，「這裡有潮濕炎熱的空氣、新鮮大塊的海鮮，還有熱情直接的居民。」

對於能回到從小長大的恆春演出，張秀卿興奮說：「這次的演出將是出道46年滿滿的成就感。」從小征戰恆春各大小歌唱比賽舞台、且屢戰屢勝的她，很感念每位恆春鄉親的支持，有大家的支持才有今天的張秀卿。她也對黑膠唱片相當懷念，當年參與中視《六燈獎》衛冕成功後，唱片公司曾替她推出個人黑膠唱片，她表示：「它是最真實的聲音，如果把我所有經典歌曲都製作成黑膠，我當然非常期待。」



第二棒演出的柔情天后趙詠華，聊起生命中的第一張黑膠，她分享是歌壇前輩歐陽菲菲的《熱情的沙漠》。她回憶：「唱片轉動宛如炒豆的沙沙聲，讓聲音更有風沙感。」在她心中留下獨特記憶。被問到若挑一首非主打歌納入「黑膠時代」曲目，她推薦〈紐約的秋天〉，認為黑膠獨有音色能讓歌曲更添秋意與故事感。擁有〈最浪漫的事〉、〈求婚〉等經典情歌的她，也預告將精選符合「First Love」氛圍的曲目，帶來驚喜。

