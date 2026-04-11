周湯豪8歲「幸運同台麥可傑克森」！　曝比莉私下追星行徑：從小聽到大

記者蕭采薇／台北報導

萬眾矚目的流行樂之王傳記電影《麥可傑克森》即將登上大銀幕，台灣官方特別邀請全能天王周湯豪擔任宣傳大使。近日他受訪時大方暢聊對偶像的深厚情感，更驚喜透露自己早在8歲那年，就曾幸運獲得與麥可傑克森同台演出的絕佳機會！

▲電影《麥可傑克森》。（圖／UIP提供）

8歲幸運同台流行樂之王！曝比莉也是死忠鐵粉

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回首這段奇妙緣分，周湯豪回憶，當年雖然與天王近距離接觸的時光宛如白駒過隙，但初次踏上如此龐大規格的舞台、感受華麗聲光效果的震撼衝擊，讓他至今依舊難以忘懷。他更加碼爆料，母親比莉姐同樣是麥可的死忠鐵粉，母子倆私底下的歡樂時光就是聽著神曲唱唱跳跳，其中《Rock With You》與《Scream》更是陪伴他從小到大、母子間無可取代的共同音樂記憶。

▲電影《麥可傑克森》。（圖／UIP提供）

談及麥可在全球樂壇的霸主地位，周湯豪直言對方不只是一名頂尖歌手，更像是整個業界的超級啟蒙者：「很多人都是麥可傑克森的“小孩”，不論是唱歌還是舞蹈，他影響的是好幾個世代。」即便是不熟悉麥可的新生代，表演風格也往往在潛移默化中受到他的深遠影響。

▲周湯豪8歲時，曾與麥可傑克森同台演出。（圖／資料照／環球提供）



偷師超級盃經典大秀！周湯豪讚：真正的藝術家

若要向年輕世代推坑，周湯豪首推《Rock With You》及《Remember the Time》。他坦言這兩首歌或許不是普羅大眾直覺聯想到的TOP ONE神作，卻對他意義非凡：「《Remember the Time》的MV在當年是非常前衛、也非常具開創性的作品，而我接觸麥可傑克森的方式，也正是透過 MTV 音樂頻道去接觸和吸收他的作品。那個時期的曝光量非常多，也因此深深影響了我對音樂、視覺與表演之間關係的理解，對我來說是一個很自然、也很直接的過程。」

▲電影《麥可傑克森》。（圖／UIP提供）

聊到天王的招牌大秀，周湯豪對超級盃（Super Bowl）的開場表演讚不絕口。當時麥可躍上舞台後，刻意靜止不動數分鐘，藉由這段「空白時間」來凝聚全場情緒，宛如在「吸收」台下的狂熱能量。這招極具前瞻性的舞台語言深深震撼了周湯豪，甚至讓他日後登台時，也會偷偷沿用這項神技來強化與歌迷的連結。對於偶像，他感性吐露真心話：「他是一個無法被超越的存在，是我心中真正的藝術家。」

▲電影《麥可傑克森》。（圖／UIP提供）

大讚男主角神演技！籲影迷進戲院沉浸朝聖

《麥可傑克森》這部話題傳記電影，不僅完整重現麥可從「傑克森五人組」發跡，到稱霸全球的傳奇人生，更還原了多場封神級的經典大秀。除了能重溫膾炙人口的時代金曲，片中演員對麥可不可思議的精準詮釋，也成了最大看點。

▲電影《麥可傑克森》。（圖／UIP提供）

周湯豪看完後大力推薦，強烈呼籲影迷：「這種等級的舞台與演出，一定要在戲院大銀幕觀看，才能完整感受他的舞台能量與演出細節。」電影將帶領觀眾以前所未有的貼近視角，一窺這位巨星璀璨又真實的內心世界。