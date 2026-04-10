收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗…親揭內幕：團隊全反對

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星孫儷與金馬影帝吳慷仁首度合作，演出懸疑劇《危險關係》。她打破以往霸氣形象，扮演受到情感操控（PUA）的女性，劇集同時排檔3家電視頻道與串流平台播出，然而收視不見起色，更慘敗同期播出偶像劇。她昨日發長文回顧作品，被陸網視為是面對收視率不好做出回應。

▲孫儷、吳慷仁主演《危險關係》，在大陸3家衛視頻道播出，收視率不佳引發討論。（圖／翻攝自微博）

談收視：盡好演員本分，剩下的交給命運

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針對許多朋友替這部戲沒有被更多人看到而惋惜，孫儷在文中表示：「我對這個結果其實是有心理準備的。」她認為「作為演員，很多事，不是我能左右的，我能做的就是做好我演員的本分，盡力的拍好每一場戲，殺青那一刻，我的工作便已完成。剩下的，就交給時光，交給觀眾，交給命運。」

團隊全員反對孫儷接演

孫儷透露，2023年接到《危險關係》劇本時，起初團隊都反對她接演，主因是「他們不想看到我經歷這一切」。但她直言，當看到想去詮釋的角色時依然會感到興奮，「我很珍惜這種悸動的基本」。

孫儷特別心疼劇中扮演的角色「顏聆」的遭遇，也聯想到接戲時年僅9歲的女兒小花。長文寫道：「我該如何保護她在成長的道路上不被任何人傷害？既給她全部的信任、安全、和自由，又給予她強大的自信和內心的力量？」她表示，雖然清楚該劇主題未必能讓每個觀眾接受，但仍希望透過作品「讓更多的人看到像顏聆這樣的女孩如何掙脫傷痛，重新好好的去愛自己」。

▲孫儷坦言團隊全部反對她接下此劇演出。（圖／翻攝自微博）

感謝老公鄧超支持

在拍攝期間，丈夫鄧超給予了孫儷極大的鼓勵。孫儷感性表示，鄧超很心疼她拍攝時每天紅腫的眼睛，「我很慶幸有他在身邊，既是體貼的愛人，也是專業的同僚」。當孫儷感到焦慮與忐忑時，鄧超總會對她說：「你不光是媽媽孫儷，妻子孫儷，你更是演員孫儷，你要去做你自己喜歡的事情，永遠～」。

愛是尊重與自由，而非控制與依賴

孫儷在文中分享觀察，看見現實生活中許多高學歷專業女士甚至男士被配偶 PUA。她感悟：「高知不等於不會受傷，再理性的人，在情感軟肋被戳中時，也會把控制當成偏愛。」她呼籲大眾看清愛的真相：「是尊重和自由，而不是控制和依賴，才能擁有向內而生的力量，找回真正的自己。」

文末，孫儷感謝所有主創、幕後人員以及產生共鳴的觀眾，希望每一份支持，都能讓這部作品的意義被更多人看見。

網台同步《危險關係》收視不如預期

孫儷除了2011年代表作《後宮甄嬛傳》，歷年主演電視劇都有高收視佳作，包括《那年花開月正圓》創下2.5%高收視，《安家》平均收視破2%還是年度劇王，《蠻好的人生》在央視播出收視破2%，被視為收視女王，播出期間都掀起熱烈討論。而她這次搭檔吳慷仁演出《危險關係》，同時在東方衛視、北京衛視、江蘇衛視播出，疑似是三家電視台聯播導致收視分散，根據CVB（中國視聽大數據）統計全國收視率僅0.396%，排名同期劇中下段。