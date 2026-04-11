將與爺爺重逢！　《我的愛，別渡過那條河》102歲奶奶離世

記者張筱涵／綜合報導

曾出演紀錄片《我的愛，別渡過那條河》的姜桂烈奶奶辭世，享嵩壽102歲，消息一出引發影迷不捨。

▲《我的愛，別渡過那條河》記錄了姜桂烈奶奶和趙炳萬爺爺深刻的愛情故事。（圖／翻攝自Naver Movie）



該片導演陳模瑛（진모영）10日透過社群發文證實，「電影的主角姜桂烈奶奶於今天下午離開了」，並回憶不久前才與對方見面道別。導演透露，團隊於3月31日前往探望，當時奶奶雖記憶已有些模糊，仍清楚認出他們，並留下「大家要好好生活」的叮嚀，讓人相當動容。

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導演不捨告別：像少女一樣的人生

陳模瑛感性表示，第一次見到姜桂烈奶奶是在2012年9月9日，「當時她就像少女一樣」，如今這位「少女」走過百歲人生，終於跨過人生之河，前往思念的地方。他也提到，奶奶已與生前摯愛、片中另一主角趙炳萬爺爺重逢，「去到喜歡的趙炳萬爺爺身邊」，並以「奶奶，一路好走」送上最後祝福。

▲趙炳萬於13年前離世，姜桂烈奶奶今年4月10日離世。（圖／翻攝自Naver Movie）



紀錄片創480萬人次紀錄 感動無數觀眾

《我的愛，別渡過那條河》於2014年上映，記錄當時89歲的姜桂烈奶奶與98歲的趙炳萬爺爺之間深刻動人的愛情故事，以平凡日常呈現長年相伴的情感，被譽為最催淚紀錄片之一。該片最終吸引約480萬觀影人次，在獨立電影中創下罕見票房佳績，也讓兩位長者的愛情故事感動無數觀眾。

不過，趙炳萬爺爺早在2013年拍攝期間便辭世，如今姜桂烈奶奶也走完人生旅程，讓這段跨越歲月的愛情正式畫下句點。

告別式安排曝光

據悉，姜桂烈奶奶靈堂設於原州醫療院殯儀館，預計於12日出殯，長眠於橫城郡清日面先山。

▲影迷們都祝福爺爺奶奶再次重逢，再一起牽手約會。（圖／翻攝自Naver Movie）