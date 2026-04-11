《原子少年》小孩復出被罵翻！　回擊「干你們屁事」掀兩派論戰

記者蔡宜芳／綜合報導

男團選秀節目《原子少年》天王星成員「小孩」何世華，在三年前被新北地檢署依強制猥褻罪判處6個月徒刑，得易科罰金。在今年1月初回歸更新社群的他，11日再度透過影片分享心境，卻也因為一句話掀起兩派網友論戰。

▲小孩在2022年被控酒後伸魔爪。（圖／翻攝自Instagram／street_kidz0410）

小孩在影片中透露，上次發行新歌後，有看到許多評論，有好有壞，其中最讓他動搖的一句話是：「為什麼不能就放棄這條路，好好的默默的把生活給過好？」小孩坦言，自己並非沒想過，但面對現實卻很無奈，「能怎麼辦呢？我就是只會這個啊！」小孩也提到，有些網友叫他「去死」、「滾下去」，或是指責他沒資格繼續走演藝路，對此，他直接回應：「啊乾你們屁事啊！」

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▲▼小孩最心影片。（圖／翻攝自Instagram／street_kidz0410）

小孩的影片發出後，有網友鼓勵表示「你已經很棒了，走上這條路想必會有些負面的聲音」、「你這一路這麼跌跌撞撞地走來，我們都有目共睹」，但也有人認為他不適合繼續留在幕前，「犯強制猥褻罪了還可以出來對罵的人說乾你們屁事」、「我覺得你說只會音樂實在太牽強了，你可以選擇默默做幕後，而不是浮出水面讓大家去效仿你的行為」、「你如果想讓那些罵你的人好看，你不應該是發影片去回『干你屁事』」。