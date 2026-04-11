趙子琪嗆不會再上《浪姐7》！　直播控被掃出門「遭侮辱」

記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝《浪姐7》（《乘風2026》）開播後話題不斷，首位遭淘汰的參賽者趙子琪，近日在直播中透露離場過程，直言一度感到「被侮辱」，相關言論曝光後迅速登上熱搜，引發網友兩派討論。

▲趙子琪是《浪姐7》第一位被淘汰的參賽者。（圖／翻攝自微博／趙子琪）



趙子琪認為被侮辱了

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趙子琪在直播中表示，自己被淘汰後，原本放在候場區的包包卻無法自行回去拿取，「他們都沒讓我進去拿，只有這個時候我感覺到小小被侮辱了一下，就是說我只是被淘汰了，我都不能回去拿我的包嗎？就是不允許，我就直接被掃地出門，他們工作人員就拿給我助理。」

趙子琪也提到，當時仍被要求配戴節目麥克風回宿舍收拾行李，一度覺得節目想拍下「收拾行李的過程」。不過她也補充，回到宿舍後，葉一茜團隊成員都在等她，給予溫暖支持，讓她十分感動。

▲趙子琪直播控訴有遭侮辱的感覺。（圖／翻攝自微博／小野的瓜田）



▲趙子琪發現葉一茜團隊都在等她，十分感動。（圖／翻攝自微博／小野的瓜田）

網友兩派論戰 有人批不尊重、也有人稱「一直都這樣」

相關直播內容被轉傳至微博後，引發熱烈討論。有網友批評節目組「太過分，只顧流量不懂尊重人」，也有人質疑此舉過於綜藝化，「是要把姐姐們拍成真人秀嗎」。不過另一派聲音則指出，類似規則在《浪姐》系列早已行之有年，「淘汰後不能自行回去拿東西，一直都是工作人員代為處理」，認為並非針對個人，「如果對所有人都一樣，就沒什麼好說的」。

清晨發文「不難過」遭酸 本人大方回應

趙子琪在11日清晨5點多也發文寫下「我一點都不難過！不會再來！」，結果遭部分網友批評，質疑她流量不足卻仍參賽，甚至指節目已「給足面子」。對此，趙子琪僅簡短回覆「哦好的」，態度相當淡定。

▲趙子琪發文和回應。（圖／翻攝自微博／趙子琪）



一夜登熱搜本人笑回 「穩穩接住流量」

隨著討論持續發酵，趙子琪11日午間再度發文透露，是被朋友電話叫醒才知道自己「一晚上上了十幾個熱搜」，直言如果是以前可能會被嚇到，但現在已能平常心看待。她也表示會「穩穩接住這一波流量」，並感謝外界的安慰與鼓勵，強調自己狀態很好，未來會繼續專注拍戲、跳舞與生活，「生活是自己的，我要牢牢把握好」。

最後，趙子琪也不忘向芒果TV與節目組致謝，並寫下「江湖再見」，為這段《浪姐7》旅程畫下句點。

▲趙子琪最新發文。（圖／翻攝自微博／趙子琪）