80歲阿公聽她歌長大！　蔡秋鳳霸氣揭真實年齡：拒當銅像

▲蔡秋鳳飆唱多首金曲。（圖／屏東縣政府提供）



記者翁子涵／台北報導

「2026屏東三大日音樂節」4月10日至12日在屏東縣立體育館前盛大登場，連續3天邀請16組實力派歌手與樂團輪番演出，首日（10日）由曾瑋中、亦帆、藍又時、蔡秋鳳、沈文程接力開唱，台語歌后蔡秋鳳氣勢登場，飆唱經典歌〈金包銀〉等經典歌曲，她表示：「各位大家好！我好久好久沒有來到屏東，沒想到好久不見了，掌聲還是很多，姊姊也需要你們掌聲歡呼聲，好不好？」面對台下熱情尖叫，有粉絲當場告白：「偶像！」她聽聞後，打趣回應：「偶像很好！不要銅像就好了！」

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▲沈文程炒熱現場氣氛。（圖／屏東縣政府提供）



許久未在戶外演出見到樂迷，蔡秋鳳坦言：「我現在證明一下，我人老不老？因為我太久太久沒有跟大家見面，我從13歲唱到現在，曾經在基隆有一個阿伯，他已經80歲，說從小聽我歌長大，我說阿公，我還沒有80，再減掉30好不好！」當唱到〈醉英雄〉熟悉旋律一出，立刻引發全場熱烈共鳴。

壓軸登場的台語歌王沈文程演唱〈漂丿七逃人〉作為開場，他高舉雙手、熱情吶喊：「Hello! My friends！我來了！」面對台下熱情應援，他笑說：「大家呼喊整晚，都不會啞嗓（燒聲）！全台灣最可愛的觀眾，就是在我們屏東，對不對！屏東是我半個故鄉，跟大家報告，我的外公就是山地門的人！」

由鄉民發起的迷因節日，訂於每年5月11日是「國際沈文程日」，沈文程接著演唱這首夯曲〈五月十一彼下埔〉，不忘耍起幽默：「跟大家報告，整個五月，就是我的大日，5月1號記得超過70歲要去換駕照！跟我一起去換，過70歲了，我露餡了。」逗趣對話讓全場笑翻，最後以〈小河之歌〉及〈冷冷的心上人〉充滿故事感與歲月韻味的歌聲，為首日演出畫下動人句點。

