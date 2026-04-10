雷／《21世紀大君夫人》邊佑錫第一集脫了！　IU最後一幕美到震撼

記者吳睿慈／綜合報導

萬眾注目的人氣韓劇《21世紀大君夫人》10日晚間終於首播！戲劇由邊佑錫、IU主演，故事背景設定於架空的21世紀，將財閥權力與皇室制度交織，上演一段浪漫契約婚姻，戲劇首集就有快速的故事情節發展，IU最後一幕直球，令粉絲直呼「一集不夠看」。



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IU所飾演的「成熙周」美貌、腦力、財力集於一身，初登場就帶著強烈氣勢，拿下全校第一名，她霸氣嗆聲亞軍「不是說要贏嗎？怎麼又輸了。」隨著時間流逝，鏡頭一轉，她成為美妝公司老闆，卻對銷售成績不滿意，怒罵職員「不是說要贏嗎？怎麼會輸了。」不只對於員工嚴格，就連對哥哥也不客氣，抓起對方的領帶狠嗆：「想要亂吠的話，帶著狗項圈再來叫。」

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▲邊佑錫初登場給人印象很強烈。（圖／翻攝自Disney+）



另一邊，邊佑錫飾演的「理安大君」首集登場就秀出沖澡戲份，結實的胸肌與背肌，帶給觀眾震撼的出場方式。然而，他與成熙周相反，有身份卻沒實權，年幼君王的母妃對他忌憚不已，因此要求他成家結婚，且大君之妻必須是她選的人，藉此掌控理安大君。

▲IU被爸爸催婚。（圖／翻攝自Disney+）

沒想到就在此時，成熙周在得知爸爸為了利益打算策略聯姻，她反抗怒喊「我不會讓爸爸得逞的」，最終想到可以藉由理安大君身份上升的辦法，自信滿滿地對秘書說：「要像我一樣漂亮，要像我一樣聰明，要像我一樣這麼有錢的人，哪裡還有啊？」打算主動出擊向理安大君求婚。

▲▼同時間邊佑錫也被王上的母妃要求成家立業。（圖／翻攝自Disney+）



成熙周數次申請覲見，全都被理安大君拒絕，經過5次失敗經驗後，她更改申請人的名稱，寫下「後輩（學妹）想見前輩」，最終獲得入宮允可。事實上，兩人早在學生時期有過交集，當時的她讓理安大君留下深刻印象。

▲▼IU進宮覲見，直球告白表示「跟我結婚」。（圖／翻攝自Disney+）

成熙周成功見到理安大君，男方看到她虎視眈眈的眼神先問：「這麼想見我的原因是？」她拿出一張請帖，表明心意：「我想要求婚，請您和我結婚吧。」首集就停在IU求婚的震撼場面，令大批劇迷崩潰直呼「只有一集不到」、「明天快點來」。《21世紀大君夫人》每週五、六在Disney+上架播出。