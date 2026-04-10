白家綺女兒20歲了！仙氣長髮超氣質　吳東諺一家6口合照罕曝光

記者張筱涵／綜合報導

藝人白家綺10日在社群平台分享替愛女慶祝20歲生日的溫馨合照，畫面中一家人齊聚為壽星慶生，氣氛歡樂又感人。照片裡可見壽星戴著帽子、坐在蛋糕前，親友們圍繞在旁開心比YA、做鬼臉，現場還以「HAPPY BIRTHDAY」氣球與皇冠造型佈置點綴，充滿儀式感。

▲吳東諺、白家綺一家合照。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



白家綺也感性發文，寫下「媽媽的第一個寶貝20歲了」，字字句句流露滿滿母愛。她回顧女兒一路成長，坦言孩子有時認真、有時偷懶，也會煩惱與軟弱，但始終努力過好每一天，讓她既心疼又驕傲。

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暖心告白女兒 信仰成最大依靠

白家綺更暖心表示，不期待孩子一定要多厲害或贏過誰，「媽媽更在意的是，妳笑的時候是真的開心」，也希望女兒在低潮時有人陪伴、在疲憊時懂得停下來休息。同時以信仰鼓勵愛女，提到當世界讓人懷疑自己時，「上帝從來沒有懷疑過妳」，相信所有努力與眼淚都被看見，也相信在人生高低起伏中，始終有人牽著她的手。

最後，白家綺送上生日祝福，盼女兒在人生路上被愛包圍、心中有平安，「越來越喜歡這個正在長大的自己」，並強調無論幾歲，「妳永遠都不是一個人」。

貼文曝光後，也吸引親友留言祝福，戴亞盛寫下「生日快樂，最美肢體的女孩」，陳維齡則表示「我們大家最美的寶貝，生日快樂，每一天都更幸福」，溫馨互動再度引發關注。