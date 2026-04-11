VERA學文退伍露面了！　狂撒小卡給同袍：怕大家忘記我

▲ VERA出席活動。（圖／Ongredients提供）



記者翁子涵／台北報導

韓系保養品牌快閃店今於台北中山PPP開幕，邀請FEniX夏浦洋與 VERA 擔任一日店長，成員現場分享保養重點，一致強調「清潔」與「妝前保濕」的重要性，私下沒工作時則多以素顏出門，並提醒防曬不可或缺，藍弟則透露自己有「床潔癖」，堅持洗澡後才能上床，並勤更換枕頭套。乾性肌膚的學文則表示自己最注重保濕，而夏浦洋也開玩笑提到：「年紀也差不多了。」表示現在更重視皮膚狀態。

剛退伍的VERA成員學文，也表示今天的活動是回歸後的第一場公開活動，開心表示：「很開心今天在這裡跟大家見面，也很緊張。」在現場分享了軍中趣事，他形容當兵是「美好且不虛此行」的經歷，也被照顧的很好，表示：「其實我滿捨不得離開軍營，他們還問我『還是你要隔幾天再退嗎？』雖然沒辦法，但我還是很想念他們！」

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甚至主動發個人小卡給士官長、輔導長與同梯，就怕大家忘記他，還有同梯開玩笑說等學文大紅了要把小卡拿去賣。談到軍中的成就感，學文笑說：「我超愛幫大家洗碗！在軍中成就感來源是中午可以刷幾個飯鍋、餐盤。」而夏浦洋也透露私下都有關心FEniX目前正在軍中的弟兄，就怕忘記舞步及舞感。

關於傷勢與未來動向，夏浦洋表示膝蓋目前持續復健，分享「彎曲角度約 130 度，站立的時候角度還差一點」表示透過騎腳踏車復健對膝蓋很有幫助。音樂計畫方面，VERA 預告 5 月左右將發行籌備中的新單曲，曲風將是從未挑戰過的風格；FEniX 則有單曲MV預計於近期釋出。