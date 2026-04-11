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陳盈潔坐牢洗腎　許常德「在她人生最後階段留下好音樂」

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週主題「我的夢想旋律紅白對抗」，邀請到作詞大神許常德以及小江蕙陳思安來到節目中，許常德笑說：「感謝冰冰姐對我的支持，讓我私心推薦了新人吳盈靜，而且她是所有歌唱節目對我「包山包海」的，都沒在管我唱歌很難聽」，還說對於這樣義氣的人，以後會「加倍奉還」，直率發言讓大家笑翻。

▲陽帆(左起)許常德、陳思安與白冰冰。（圖／民視提供）

▲陽帆(左起)許常德、陳思安與白冰冰。（圖／民視提供）

許常德與陳思安出場合唱〈愛我的人和我愛的人〉，歌手們也帶來心中夢想旋律歌曲。許常德來到節目，帶著曾瑋中+明亮+陳思瑋+郭忠祐演唱他替陳盈潔製作專輯中，唯一一首國語歌〈愛上一個人〉，節目團隊貼心又力挺，舉辦主題「陳盈潔金曲大賽！紅白對抗」讓歌手們輪番上陣演唱陳盈潔經典金曲系列。

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▲陽帆(左起)許常德、陳思安與白冰冰。（圖／民視提供）

▲超級孩子王單元收視屢屢創新新高，已經纏鬥14週平手的周柏霖、周祐均。（圖／民視提供）

許常德難得提到與陳盈潔就只是合作過兩張專輯，他說：「陳盈潔的笑容讓大家印象深刻，我有跟陳姐說她的笑容與我母親一模一樣，因此邀約她做了《破浪人生》這一張專輯」，之後有十幾年沒有再聯絡，連面都沒見上一次。

許常德從新聞報導中看到陳盈潔發生了一些狀況，就主動打了好幾通電話要聯絡她，甚至打到民視電視台過都沒有消息，隔了二個多月許常德才接到陳盈潔的姐姐回電話給他，許常德語重心長的說：「看了陳姊最後的狀態，我覺得她已經到人生終點階段了，我幫她辦的第一場音樂會，不是為了募款，是希望歌迷跟媒體最後的報導留在她留給大家這麼棒的音樂」。

許常德說陳盈潔到現在還撐著不是為了自己，該忘記、該想起的，基本上她像是重新做人一樣，多聽一次她的歌曲、像是多支持她一樣。接著陳思安、麗小花、蔡亞露、林奕妘、吳淑敏合唱〈海海人生〉，郭忠祐深情詮釋〈乎我醉〉…等陳盈潔知名歌曲。最受歡迎的「超級孩子王」本週播出即將分出勝負，已經纏鬥14週平手的周柏霖、周祐均以及陳宥辰、賴哿萲成為大家熱烈討論的話題，緊張的比賽讓主持人陽帆直喊他一想到就會失眠！

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許常德

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