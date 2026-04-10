曾沛慈《浪姐7》想唱〈夠愛〉？　謝和弦妻開嗆：逼我註冊專利嗎？

記者王靖淳／綜合報導

歌手謝和弦先前為〈夠愛〉一曲版權，和陳德修（脩）大打官司，他也透過經紀公司馬槽音樂明令拒絕授權歌詞。近日，終極系列的女主角曾沛慈參加《乘風2026》（浪姐7），讓不少觀眾都希望能聽到她演唱〈夠愛〉。對此，謝和弦的老婆兼老闆陳緗妮，今（10）日也在臉書發文談及此事，同時也點名曾沛慈的粉絲開嗆。

▲曾沛慈在宣布參加《浪姐7》後，謝和弦方表示拒絕授權〈夠愛〉歌詞演出。（圖／翻攝自Facebook）

陳緗妮發文一開頭便霸氣發問：「有誰不知道謝和弦是所有版本《夠愛》的唯一原唱嗎？！」她直言，這首歌在市面上流通的所有版本，演唱者其實都是在聽著謝和弦的歌聲，甚至模仿謝和弦的語氣進行演繹。她指出，無論是這首歌最原始的DEMO人聲，還是第一個公開發表的版本，全部都出自謝和弦之手。

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▲陳緗妮發文。（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮 Xiangni）

面對外界質疑謝和弦蹭熱度，陳緗妮在文中替老公叫屈，認為謝和弦作為詞曲創作者，只是單純想唱自己親手寫的作品而已，為此她忍不住反問：「有這麼困難嗎？！」她認為謝和弦本身就與這首歌緊密相連，並不存在蹭誰光環的問題，最後陳緗妮更在文末直言：「謝和弦到底蹭誰了？！現在謝和弦《夠愛》憑謝和弦自己的實力上榜還是蹭誰嗎？！連曲都完全不一樣了還要來鬧，是要逼我去註冊專利是嗎？！」