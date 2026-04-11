「天后御用合音」無預警曝喜訊！　S.H.E到孫燕姿她全唱過

▲ 梁世韻將舉辦人生首場專場。（圖／文化大學學生會提供）



記者翁子涵／台北報導

以演唱〈真珠美人魚〉、〈花樣明星KIRARIN〉等多首經典動畫中文歌曲走進一整個世代記憶的原唱歌手梁世韻，宣布將舉辦人生首場專場《Melody Revive》，這場等了多年才成真的專場，梁世韻坦言心情很不真實，甚至緊張大於激動，她笑說自己反而更擔心無法百分百復刻大家的童年記憶，「可能要到演唱會最後一個音符結束時，才會真的覺得：我們做到了！」

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▲▼ 梁世韻是天后御用合音。（圖／文化大學學生會提供）



梁世韻透露目前最大的卡關點竟是歌詞背不起來，「Key也好高。」，笑說自己還沒崩潰，「不知道下禮拜會不會？」為了維持狀態，她也努力運動與游泳增強心肺功能，「最重要是不要感冒。」還幽默自嘲是「感冒系歌手」。

在這場專場之前，梁世韻早已是華語樂壇「天后御用合音」等級的存在。近期她隨Ella巡迴演出，舞台上默默撐起音樂厚度；過去更曾參與翁倩玉、黃韻玲、蘇慧倫、潘瑋柏、孫燕姿、S.H.E、田馥甄、梁靜茹、蔡健雅、楊丞琳、徐佳瑩、韋禮安、羅志祥等多位重量級歌手巡演，堪稱「你聽過的演唱會，很可能都有她的聲音」，如今從舞台角落走向聚光燈中心，也讓這場專場更具意義。

至於是否會有驚喜橋段？她笑說：「說了就不驚喜了。」但也透露，許多歌曲都是20幾年後首次重新演唱，對她來說本身就是全新挑戰。